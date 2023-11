F1 | Abu Dhabi, Libere 1: Russell nella sessione dei 10 rookie

George Russell con la Mercedes è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi. L'inglese con la W14 è arrivato a 1'26"072 con le gomme soft, facendo meglio di oltre sei decimi rispetto allo scorso anno. Sulla pista di Yas Marina fa molto caldo con 41 gradi di asfalto che non si vedranno nel weekend di gara. La sensazione è che questa sessione, sebbene si sia andato forte, sia preparatoria anche ai test che si terranno martedì dopo il GP, con soluzioni che saranno utili a raccogliere dati per le vetture del prossimo anno. Il turno è stato caratterizzato dalle presenza di ben dieci piloti rookie che sono scesi in pista per ottemperare l'obbligo della squadre di far girare dei giovani talenti in due occasioni nell'arco della stagione.

Felipe Drugovich, terzo pilota Aston Martin, ex campione di F2, è stato quello che ha fatto più bella figura, perché il brasiliano ha chiuso secondo assoluto a 288 millesimi da Russell, ma soprattutto ha rifilato oltre due decimi al titolare Lance Stroll che, però, ha svolto un lavoro finalizzato alla gara e, quindi, ha chiuso quinto, nel secondo giro secco dopo aver fatto un brutto traversone in precedenza. I tempi, pertanto, vanno presi con le molle perché i piani di lavoro dei team erano molto diversi.

Dietro a Drugovich sono spuntati Daniel Ricciardo con l'AlphaTauri dotata di un nuovo fondo e Valtteri Bottas che sull'Alfa Romeo disponeva di una nuova ala anteriore. Entrambi sono a soli tre decimi dalla vetta. L'australiano ha lasciato il compagno di squadra Yuki Tsunoda in decima piazza a tre decimi, mentre il finlandese ha lasciato Theo Pourchaire in 14esima posizione. Il francese, leader di F2, ha usato le gomme soft a fine turno dopo essere stato chiamato a fare un mini long run con le hard. Theo ha accusato del bottoming fra curva 2 e 3 chiedendo di rivedere l'altezza da terra della sua C43.

Oscar Piastri, dopo aver fatto delle prove aerodinamiche con vernice flow viz si è portato al sesto posto con la McLaren, mentre Pato O'Ward, pilota papaya in F.Indy ha finito 15esimo. La Ferrari spunta in settima piazza con Carlos Sainz seguito da Robert Shwartzman che è arrivato a 27 millesimi dallo spagnolo. La Scuderia ha fatto una durata con le soft per raccogliere dati in funzione della gara che dovrà derimere la battaglia nel secondo posto della classifica Costruttori.

Nono posto per Pierre Gasly con l'Alpine: ha fatto bene Jack Doohan che ha chiuso solo a un decimino dal transalpino, ma ha pagato il distacco con quattro posizioni. La top 10 è chiusa da Logan Sargent con la Williams: l'americano è sotto investigazione perché con la FW45 è rimasto in traiettoria mentre era in un giro di lancio, quando stava arrivando un Doohan lanciato. Jack è stato bravo a evitare il contatto, ma il rischio è stato molto elevato e l'americano non se la caverà con una reprimenda.

Frederik Vesti con la Mercedes di Lewis Hamilton ha preso sette decimi dallo scatenato Russell: la squadra è parsa soddisfatta per il lavoro svolto soprattutto con le gomme medie, visto che le soft gli sono state montate a metà sessione.

E la Red Bull? Ha lasciato a riposo Max Verstappen e Sergio Perez per fare posto Jake Dennis e Isack Hadjar: i due hanno proceduto per gradi e sono arrivati praticamente allo stesso tempo, separati da 36 millesimi, chiudendo 16esimo e 17esimo. Diciamo un'apparizione senza infamia e senza lode, potendo contare sulla RB19 dominatrice nel mondiale.

La lista è chiusa da Zak O'Sullivan 18esimo con la Williams che ha preceduto le due Haas: Kevin Magnussen è stato di poco avanti a un promettente Oliver Bearman. Il team americano ha fatto molti esperimenti e non stupisce di vedere le due VF-23 in fondo alla lista dei tempi, ma il ragazzo della FDA ha di nuovo dato una buona impressione.