F1 | Abu Dhabi: i piloti spingono per modificare la zona dell'hotel

Il circuito di Yas Marina è stato ampiamente revisionato due anni fa nella speranza di garantire maggiori opportunità di sorpasso e di rendere più movimentate le gare di F1, soprattutto perché, come appuntamento finale della stagione, in diverse occasioni ha lasciato a desiderare.

L'inizio del secondo settore ora non presenta più la chicane e anche curva nove è stata completamente modificata eliminando il tratto lento, in modo da garantire opportunità di controsorpasso, come si è visto anche nell'ultimo fine settimana di Formula 2.

Anche la zona dell'hotel è stata modificata per migliorare la guidabilità e la scorrevolezza, dato che precedentemente figuravano solo curve a 90°. Tuttavia, un elemento è rimasto invariato, ovvero che questo tratto sia off camber, con la parte più interna più alta di quella esterna. Un elemento tecnico che aggiunge un altro livello di difficoltà a quel tratto, dato che anche pochi centimetri possono fare la differenza. Tuttavia, dall'altra parte i piloti si sono spesso lamentati di questa caratteristica del tracciato, perché rende più complesso riuscire ad affiancarsi a un'altra vettura.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

Già nel 2020, ancor prima delle modifiche al tracciato, Esteban Ocon aveva sottolineato quanto questo elemento fosse penalizzante per la pista: "Con tutte le curve a bassa velocità e off camber, hai davvero bisogno di tanto grip e questa è la chiave nei sorpassi. Penso che un po' più di camber nelle curve aiuterebbe, perché sono tutte off camber, quindi si scivola davvero. Ovviamente è una sfida, ma non è bello seguire un'altra vettura, rende tutto più difficile", aveva raccontato il francese nel 2020.

Anche su altre piste i piloti hanno dimostrato di non apprezzare particolarmente le curve off camber, come in seguito ai lavori di rifacimento a Sepang nel 2016. In quel caso i piloti si lamentarono del fatto che i sorpassi all'ultima curva fossero diventati più complessi, anche per il fatto che la natura della curva spingeva verso l'esterno. La popolarità delle curve con il banking è poi stata ulteriormente accresciuta dalle opportunità di sorpasso offerte a Zandvoort, dove quel particolare tipo di camber garantisce una maggior varietà di traiettorie.

Tuttavia, nonostante le modifiche apportate ad Abu Dhabi nel 2021, i piloti non sono rimasti soddisfatti del modo in cui certi elementi sono rimasti invariati, tra cui proprio la natura off camber di queste curve. Ad esempio, Max Verstappen ha dichiarato che non cambierebbe nulla del circuito di Yas Marina, ma la zona dell'hotel potrebbe essere ridisegnate.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Naturalmente ho sempre i miei circuiti preferiti, ma non mi dispiace venire qui. L'unica cosa che vorrei cambiare sono le curve off camber, che secondo me non aiutano molto le gare. Un maggior numero di curve con il banking aiuterebbe. Per esempio, quelle nella zona dell'hotel dovrebbero aggiungere del banking invece di farle off camber".

"E alla curva 7, quella piccola cresta, ti manda sempre un po' fuori strada e, soprattutto quando sei dietro, perdi molta trazione. Quindi, anche in quella curva aggiungere del banking sarebbe d'aiuto", ha aggiunto l'olandese riferendosi alla chicane leggermente in salita che divide i due lunghi rettilinei che caratterizzano il secondo settore. Generalmente, in certe situazioni si può tentare l'incrocio ma, secondo il tre volte campione del mondo, alcuni aspetti andrebbero rivisitati per favorire la zona di trazione.

Leclerc ha apprezzato la natura tecnica del circuito e il fatto che la serie di curve nell'area dell'hotel offra un'opportunità per premiare i piloti in termini di tempo sul giro, dato che vi è poco margine d'errore. Tuttavia, ha concordato sul fatto che questa natura off camber di certe curve sia problematico per i duelli e ha appoggiato il suggerimento di Verstappen di rivedere la zona in futuro.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

"Mi piace questa pista, soprattutto l'ultimo settore è molto tecnico. È anche molto difficile da fare in qualifica perché i margini sono così sottili. E come ha detto Max, è molto difficile da seguire in quelle curve off camber. Ma allo stesso tempo, durante le qualifiche, se si sbaglia anche solo di cinque o dieci centimetri, le conseguenze sono enormi".

Mi piace in qualifica, ma sono d'accordo con Max: per la gara non credo che sia il massimo, perché si fa molta fatica a seguire quelle curve. Una modifica di quelle curve aiuterà sicuramente le gare; è una pista dove ci sono già molte opportunità di sorpasso, ma sicuramente questo la renderà ancora migliore", ha aggiunto il Ferrarista.

Le curve nella zona dell'hotel sono già state modificate nel 2021, venendo allargate per renderle più rapide e garantire una miglior scorrevolezza. Già al tempo era stata ipotizzata una modifica più radicale, rendendole piatte oppure aggiungendo del banking: tuttavia, dopo aver compiuto delle simulazioni, gli organizzatori si sono resi conto che un cambiamento del genere avrebbe comportato altri interventi. In particolare, modificare quel tratto sotto l'hotel rendendolo ancora più veloce significherebbe dover rivedere anche le vie di fuga, aspetto non particolarmente semplice per un tracciato costruito su un'isola artificiale, dove ormeggiano anche numerosi yacht.