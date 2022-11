F1 | A Interlagos fa caldo, cambiano i valori della gara?

F1 | Ferrari: Sainz aveva dato l'ok a cedere la posizione, ma...

La Scuderia porta a casa il podio di Sainz e il quarto posto di Leclerc, mantenendo 19 punti di vantaggio sulla Mercedes che ha firmato in Brasile una doppietta. Entrambi i piloti del Cavallino hanno dovuto superare dei problemi con una rossa che ha mostrato un buon passo. Charles ha chiesto di passare lo spagnolo: in mattinata Carlos aveva dato il suo ok, ma il sorpasso è stato vietato dalla squadra perché il monegasco era incalzato da Alonso e l'iberico era a rischio di indagine. Giusta la scelta finale.