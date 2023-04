F1 | Ufficiale: a Imola la prima qualifica con il format sperimentale

Per la stagione 2023, Formula 1 e Pirelli hanno deciso di apportare diverse novità al regolamento sportivo con l’obiettivo di ottimizzare quanto più possibile il trasporto dei materiali e il numero di set di gomme usati durante il weekend di gara. Tra queste novità figura anche un nuovo format di qualifica, il quale verrà provato in due appuntamenti di questo campionato per testarne la fattibilità prima di una eventuale introduzione a tempo pieno nei prossimi anni.

In un weekend tradizionale, a ogni pilota vengono assegnati tredici treni di gomme, i quali includono due set di hard, tre di medie e otto di soft. Con il sistema di qualifica sperimentale a cambiare non sarà solo il numero totale di set per ciascun conducente, da tredici a undici, ma anche la loro ripartizione: si passerà a tre set di hard, quattro di medie e quattro di soft per l’intero fine settimana. Ciò consentirà di risparmiare due treni di gomme, con il piano è quello di avere a disposizione sei set di gomme per la qualifica e cinque da gestire fra prove libere e gara.

Inoltre, l’iniziativa impone l’utilizzo della mescola hard nella sessione Q1, della media in Q2 e della soft in Q3, con il compound più morbido che potrà essere utilizzato solamente nell’ultima fase delle qualifiche. Come anticipato da Motorsport.com lo scorso marzo, la prima sede del nuovo format sperimentale sarà Imola durante il weekend del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, in programma verso fine maggio.

La conferma ufficiale è arrivata da Pirelli, la quale ha anche annunciato l’intenzione di portare per l’appuntamento italiano gomme uno step più morbide di quelle utilizzate nella scorsa stagione, passando da una combinazione C2-C3-C4 alla line-up C3-C4-C5.

“Per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna sono stati scelti pneumatici più morbidi a causa della scarsa severità del circuito e dell'usura contenuta riscontrata sugli pneumatici lo scorso anno. La C3 è il P Zero White hard, la C4 è il P Zero Yellow medium e la C5 è il P Zero Red soft”, ha spiegato il costruttore milanese.

“A Imola si svolgerà anche un nuovo format di qualifiche, con una sola mescola utilizzata in ogni sessione [di qualifica]. Nella Q1 sarà disponibile solo la dura, la Q2 utilizzerà solo la media, mentre la morbida sarà solo per la Q3. Questa "Alternative Tyre Allocation", che sarà utilizzata anche in un altro weekend di gara quest'anno dopo Imola, riduce la dotazione totale di pneumatici per ogni vettura da tredici set a undici per weekend”.

Pneumatici Pirelli Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

In occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna faranno il proprio debutto anche i nuovi pneumatici Full Wet, le nuove coperture da pioggia estrema che non necessitano essere riscaldate nelle termocoperte prima di scendere in pista.

Tra i più scettici in merito al format sperimentale c'è il campione del mondo in carica, Max Verstappen, il qualche ha espresso il proprio parere critico riguardo a qualsiasi modifica del popolare format in uso da oltre 15 anni.

Uno degli elementi portati alla luce da Verstappen rigurada l'uso delle mescole più dure in Q1, che potrebbe rivelarsi piuttosto complicato data una fase di riscaldamento più lenta, soprattutto in condizioni di freddo: "Spero che a Imola non faccia freddo, altrimenti sarà molto difficile", ha detto Verstappen.

"È lo stesso per tutti, ma non credo che sia necessario fare questo tipo di cose in qualifica. Non ne vedo i benefici".

"È meglio assicurarsi che tutte le vetture siano vicine tra loro e più competitive, invece di rendere le cose più vivaci in questo modo, che penso sia probabilmente per lo spettacolo".