F1 | A Baku debutta il format con due sessioni di qualifiche

Nel weekend di Baku debutterà nel campionato mondiale di Formula 1 l’inedito format con due sessioni di qualifica. Secondo informazioni raccolte da Motorsport.com, nella riunione della Formula 1 Commission programmata martedì prossimo i rappresentanti di squadra, FIA e Liberty Media ufficializzeranno formalmente con il proprio voto una decisione già presa nei giorni scorsi.

Il formato del fine settimana non cambierà nella giornata di venerdì, proponendo il solito programma previsto per i weekend con la gara sprint, ovvero la sessione di prove libere del mattino e il turno di qualifica nel pomeriggio. La prima differenza rispetto ai fine settimana ‘Sprint’ sarà relativa alla validità dei risultati, poiché i verdetti delle qualifiche definiranno la griglia di partenza del Gran Premio in programma domenica.

Le novità maggiore saranno nella giornata di sabato. Al posto della sessione FP2 (turno criticato poiché dedicato solo ai long-run ma con monoposto già in regime di parco chiuso) ci sarà un inedito turno di qualifica, che definirà la griglia di partenza della gara sprint pomeridiana. Non si conoscono ancora i dettagli in merito al format della sessione, ma non sarà (come ipotizzato) una qualifica sul giro singolo. L’ipotesi più accreditata è quella di tre turni, come nella qualifica tradizionale, ma di una durata inferiore.

Per le squadre non sarà semplice definire la strategia di utilizzo degli pneumatici. Come in tutti i weekend ’Sprint’ ogni pilota avrà a disposizione due set di gomme hard, quattro di medie e sei di soft. È prevedibile che un treno di gomme ‘rosse’ possa essere utilizzato nella sessione FP1, tre nel successivo turno di qualifica, lasciando due set a disposizione per le qualifiche di sabato.