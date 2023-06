F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Austria

La Formula 1 torna questo fine settimana dopo aver osservato un weekend di pausa e lo fa tornando in Europa con il Gran Premio d'Austria che si terrà sul tracciato Red Bull Ring.

Si tratta della pista di casa di Red Bull Racing, dunque è facile prevedere che il team diretto da Christian Horner abbia l'intenzione di vincere anche sul suolo amico non tanto per aumentare gli enormi vantaggi che già ha nei Mondiali Piloti e Costruttori, quanto per legittimare un dominio impressionante davanti ai propri tifosi e non concedere lo scalpo ai rivali.

In una stagione del genere, il team di Milton Keynes necessita di trovare stimoli ogni domenica per dare pepe a gare che sin dal giovedì sembrano - e puntualmente poi lo diventano - già segnate.

Se la lotta per il primo posto sembra una chimera per tutti, sta diventando appassionante quella per il secondo posto che vede coinvolte ben 3 Case: Aston Martin Racing, Mercedes e Ferrari. In Canada è stato chiaro come Mercedes e Ferrari abbiano fatto passi avanti concreti con le recenti introduzioni di pacchetti di novità sostanziosi per le rispettive vetture, ma la squadra di Silverstone ha ribadito ancora di avere qualche marcia in più, almeno nella lotta al secondo posto nel Mondiale Costruttori.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari e Mercedes dovranno poi ulteriormente verificare la bontà delle novità su una pista molto diversa dal Gilles Villeneuve di Montreal. Il Red Bull Ring è una pista permanente, in cui serve trazione, velocità di punta e stabilità in frenata, ma l'asfalto e le condizioni atmosferiche dovrebbero essere differenti da quelli incontrati 2 settimane or sono in nord america.

Occhi anche su Alpine e McLaren. I team che si sono contesi il quarto posto nel Mondiale Costruttori la passata stagione stanno attraversando momenti complessi. Alpine perché non è riuscita a fare i miglioramenti sperati avvicinandosi ai top team. McLaren, invece, per aver fatto il passo del gambero ed essere finita nelle retrovie.

Entrambe hanno portato di recente novità importanti ed entrambe ne hanno a loro modo giovato. Alpine porterà una nuova ala anteriore in Austria, mentre McLaren introdurrà la prima delle tre parti del pacchetto che dovrà consentire alle MCL60 di tornare alle spalle dei top team. Insomma, sarà un fine settimana tutto da seguire.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1° posizione Photo by: Jake Grant

GP d'Austria 2023: statistiche e numeri della pista

Prima edizione del GP: 1970

Lunghezza del circuito: 4.318 metri

Numero di giri: 71

Curve: 10 (3 zone DRS)

Distanza di gara: 306.452 km

Giro record: 1'05"619 (Carlos Sainz Jr. McLaren)

Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

GP d'Austria: i palinsesti televisivi e Dirette LIVE (ora italiana)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 30 giugno

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Qualifiche: ore 17:00 - 18:00

Sabato 1 luglio

Sprint Shootout: ore 12:00 - 12:44

Sprint Race: 16:30 - 17:00

Domenica 2 luglio

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 1 luglio

Sprint Race: ore 18:00

Domenica 2 luglio

Gara: ore 20:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 30 giugno

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Qualifiche: ore 16:30 - 18:00

Sabato 1 luglio

Sprint Shootout: ore 11:30 - 12:44

Sprint Race: 16:00 - 17:00

Domenica 2 luglio

Gara: ore 14:30