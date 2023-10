F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP degli Stati Uniti

Per la Formula 1 è l'ora delle trasferte americane, è tempo di Austin e del Circuit of the Americas. Il Circus iridato si immette nel rettilineo d'arrivo della stagione che, per la verità, sarà ancora piuttosto lungo ma decisivo ai fini della lotta per la seconda posizione nel Mondiale Piloti dietro al già iridato Max Verstappen e alla seconda piazza in quello Costruttori, con Red Bull Racing già campione.

Se a Milton Keynes proseguono giustamente i festeggiamenti per aver vinto tutti gli iridi 2023 con ampio anticipo e un margine altrettanto grande, tutti gli altri hanno ancora obiettivi da perseguire, sebbene siano meno nobili ma non per questo da sottovalutare.

Mercedes ha rintuzzato gli attacchi della Ferrari in Qatar, ma ora arriva la pista texana e le cose potrebbero cambiare nuovamente. Non solo tra il team diretto da Toto Wolff e quello di Frédéric Vasseur, ma soprattutto per merito di un terzo incomodo ancora lontano, ma molto minaccioso: la McLaren.

Le MCL60 hanno già mostrato di essere a loro agio sulle piste in cui il carico aerodinamico gioca un ruolo importante, ed Austin, almeno in alcune zone, potrebbe essere il teatro ideale per le vetture papaya per permettere loro di ridurre ancora il distacco dalle Ferrari e rientrare in lotta almeno per la Top 3.

Lando Norris, McLaren MCL60, Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La Ferrari, invece, deve cercare di riscattare un fine settimana complicato, quello di Lusail, in cui ha perso prima della partenza Carlos Sainz per via di un guasto al retrotreno della sua Ferrari e con Charles Leclerc che ha portato a casa poco, ma comunque il massimo di ciò che ha permesso la sua SF-23.

Aston Martin continua a essere attesa a un riscatto dopo una seconda parte di stagione da comprimaria. Impensabile pensare a questa situazione anche solo 3 mesi fa, invece ora il team di proprietà (ma per quanto ancora?) di Lawrence Stroll si trova ad annaspare per rimanere in lotta per le prime posizioni con il solo Fernando Alonso, mentre Lance Stroll è perso nei meandri dei piani bassi di una classifica che si fa sempre più calda grazie a Williams e Alfa Romeo.

Ultimo aspetto, ma non meno importante, quello legato al format del fine settimana. Austin non presenterà quello classico: torneremo a vedere le qualifiche per il Gran Premio domenicale al venerdì, mentre il sabato sarà completamente dedicato alla Sprint Race con la Shootout Sprint al mattino (prima serata italiana) e la gara corta a mezzanotte tra sabato e domenica.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, effettua il pit stop Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

GP degli Stati Uniti 2023: i numeri di Austin

Primo Gran Premio disputato: 2012

Lunghezza della pista: 5.513 metri

Numero di giri previsti: 56

Distanza di gara complessiva: 308.405 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3 le Detection Zone)

Giro record: 1'36"169 (Charles Leclerc, Ferrari, 2019)

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

GP degli Stati Uniti 2023: palinsesti TV (orari italiani)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 20 ottobre

Prove Libere 1: ore 19:30 - 20:30

Qualifiche: ore 23:00 - 00:00

Sabato 21 ottobre

Sprint Shootout: ore 19:30 - 20:14

Sprint Race: ore 00:00 - 01:00

Domenica 22 ottobre

Gara: ore 21:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 21 ottobre

Qualifiche: ore 22:00

Sprint Shootout: ore 23:30

Sprint Race: ore 01:30

Domenica 22 ottobre

Gara: ore 22:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 20 ottobre

Prove Libere 1: ore 19:00 - 20:40

Qualifiche: ore 22:30 - 00:10

Sabato 21 ottobre

Sprint Shootout: ore 19:00 - 20:24

Sprint Race: ore 23:30 - 01:10

Domenica 22 ottobre

Gara: ore 20:30

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images