F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Monaco

La Formula 1 si appresta a disputare un back-to-back a dir poco prestigioso. Archiviato il Gran Premio di Spagna, è già l'ora del Gran Premio di Monaco, uno degli appuntamenti più attesi della stagione per storia, glamour, ma soprattutto per capire se la Red Bull potrà cercare la prima fuga dell'anno dopo aver recuperato tanti punti alla Ferrari, o se il Cavallino Rampante saprà reagire a dovere rispondendo alla doppietta spagnola degli uomini diretti da Christian Horner.

Per la Formula 1 è un momento caldo, non solo per il clima di un maggio più torrido del previsto. La Ferrari ha visto svanire un bottino cospicuo raccolto nelle prime gare da un filotto di tre successi consecutivi e due doppiette da parte di Max Verstappen e la Red Bull. A rendere tutto più complicato è arrivato un ritiro - quello al Montmelò - che fa ancora più male perché Charles Leclerc era in pieno controllo di una corsa che era ormai nelle sue mani.

Ci saranno altri punti di domanda a cui Monte-Carlo dovrà dare risposte: riuscirà Carlos Sainz Jr. a invertire la tendenza delle ultime gare che lo ha visto protagonista di una serie di errori notevole? Riuscirà la Mercedes a confermare i miglioramenti e, perché no, ad avvicinarsi ulteriormente ai due team che hanno dominato questo inizio di stagione?

Il circuito cittadino per eccellenza, quello di Monte-Carlo, potrebbe anche esaltare le doti di guida dei singoli piloti. Un tracciato angusto, lento per i canoni della F1 ma comunque velocissimo, che non perdona il minimo errore, la minima sbavatura.

Molto interessante poi capire chi, su un tracciato con quelle caratteristiche, riuscirà a esprimersi al meglio tra i team di centro gruppo e diventare "il primo degli altri" dopo il fine settimana spagnolo. Alfa Romeo, anche grazie agli ultimi aggiornamenti realizzati e montati sulla C42 di Valtteri Bottas, ha mostrato miglioramenti significativi. Alpine, sia con Alonso che con Ocon, continua a essere presente nella Top 10 con buona regolarità.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per seguire il settimo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1, perché presenta tanti aspetti per cui essere guardata, anche in una pista in cui - notoriamente - i sorpassi sono merce a dir poco rara.

I numeri della pista e del GP

Prima edizione del GP di Monaco: 1950

Lunghezza della pista: 3.337 metri

Distanza di gara: 260.286 chilometri

Numero di giri: 78

Giro record: 1'12"909 (Lewis Hamilton, Mercedes W12, 2021)

Orari TV e palinsesti di Sky, TV8 e Motorsport.comù

Palinsesto di Sky (Dirette)

Venerdì 27 maggio

Prove Libere 1: ore 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 28 maggio

Prove Libere 3: ore 13:00 - 14:00

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 29 maggio

Gara: ore 15:00 - 17:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 28 maggio

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 29 maggio

Gara: ore: 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 27 maggio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 15:10

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:10

Sabato 28 maggio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 14:10

Qualifiche: ore 15:30 - 17:10

Domenica 29 maggio

Gara: ore 14:30 - 17:10