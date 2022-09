F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Italia

Finalmente tocca a noi. La Formula 1 si appresta ad affrontare il terzo e ultimo appuntamento dell'ultimo trittico europeo della stagione 2022 e lo farà all'Autodromo Internazionale di Monza, sede del Gran Premio d'Italia.

La lotta per i titoli è aperta, ma solo sulla carta e per la matematica. Max Verstappen e la Red Bull sono ormai involati verso gli iridi messi in palio in questa stagione, in particolar modo dopo le ultime - superbe - prestazioni sfoderate a Spa-Francorchamps prima e a Zandvoort poi.

Il vantaggio sui rivali è ormai cospicuo, ma per rendere la stagione ancora più dolce tenteranno di vincere in casa dei rivali della stagione, ovvero la Ferrari, che a sua volta cerca un'affermazione davanti al proprio pubblico per rimettere in piedi una seconda parte di stagione iniziata nel peggiore dei modi tra errori e mancanza di prestazione.

Per le Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. l'obiettivo sarà cercare di vincere davanti al pubblico di casa, ma non sarà affatto facile. Il disegno della pista brianzola è un inno alla velocità di punta, per questo le RB18 di Max Verstappen e Sergio Perez partiranno favorite.

Poca resistenza all'avanzamento, DRS efficace come nessun altro in F1 sono solo due elementi che porteranno le monoposto di Milton Keynes a partire da favorite. Ma poi ecco il punto di domanda: cosa riusciranno a fare le Mercedes?

Le Frecce d'Argento si sono rivelate eccellenti nelle ultime due uscite, su piste diametralmente opposte per caratteristiche. Ora arriva l'ennesimo banco di prova di una stagione che è parsa essere un test lungo un anno per poi preparare la vettura 2023, la W14, che dovrà essere quella del riscatto. I presupposti per un grande fine settimana ci sono proprio tutti.

GP d'Italia 2022: i numeri di Monza

Primo Gran Premio disputato: 1950

Lunghezza della pista: 5.793 metri

Numero di giri previsti: 53

Distanza di gara complessiva: 306.720 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3)

Giro record: 1'21"046 (Rubens Barrichello, Ferrari, Ferrari F2004)

Ultimo vincitore: Daniel Ricciardo (2021, McLaren)

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

GP d'Italia 2022: gli orari TV

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 9 settembre

Prove Libere 1: ore 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 10 settembre

Prove Libere 3: ore 13:00 - 14:00

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 11 settembre

Gara: ore 15:00 - 17:00

