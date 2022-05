F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Spagna

Dopo aver ospitato il primo dei due test pre-stagionali 2022 di Formula 1, il Circuit de Catalunya torna protagonista ospitando ancora il Circus iridato. Questo fine settimana si terrà il Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento della stagione 2022.

Questo fine settimana di gara sarà molto importante. Dopo la prima tranche di gare, Barcellona rappresenterà la prima, vera e grande occasione per gran parte dei team, con questi che porteranno tanti aggiornamenti per le rispettive monoposto.

Proprio questi potrebbero cambiare nuovamente le carte in tavola dal punto di vista della classifica prestazionale, che dopo Miami ha incoronato la Red Bull e le RB18 come le monoposto di riferimento e le Ferrari F1-75 appena dietro. La classifica dei Mondiali, però, recita ancora un copione differente, con la Rossa e Charles Leclerc davanti a tutti.

Sarà così molto interessante capire se la Ferrari riuscirà a replicare ai miglioramenti fatti dalla Red Bull nel corso delle ultime settimane o se gli aggiornamenti non avranno l'effetto sperato dal team di Maranello.

Barcellona rappresenterà anche lo spartiacque della stagione per la Mercedes. Le W13, almeno sino a ora, non hanno mostrato le prestazioni che in inverno gli ingegneri di Brackley avevano visto. La sesta gara sarà appunto il palcoscenico ideale per capire se continuare a perseguire la strada delle "pance zero" con cui è nato il progetto, o iniziare a elaborare nuove idee per rendere la stagione meno amara e iniziare a progettare il 2023.

I numeri del Gran Premio di Spagna

Primo Gran Premio disputato: 1991

Lunghezza della pista: 4.475 metri

Curve: 16

Numero di giri: 66

Distanza di gara: 308,424 chilometri

Record della pista: 1'18"149 (Max Verstappen, Red Bull Racing, 2021)

Orari TV e le Dirette LIVE del GP di Spagna di F1

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 20 maggio

Prove Libere 1: ora 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: ora 17:00 - 18:00

Sabato 21 maggio

Prove Libere 3: ora 13:00 - 14:00

Qualifiche: ora 16:00 - 17:00

Domenica 22 maggio

Gara: ore 15:00 - 17:00

Palinsesto TV8 (Dirette)

Sabato 21 maggio

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 22 maggio

Gara: ore 15:00 - 17:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 20 maggio

Prove Libere 1: ora 13:30 - 15:10

Prove Libere 2: ora 16:30 - 18:10

Sabato 21 maggio

Prove Libere 3: ora 12:30 - 14:10

Qualifiche: ora 15:30 - 17:10

Domenica 22 maggio

Gara: ore 14:30 - 17:10