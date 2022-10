F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Messico

Il tour della Formula 1 e del Mondiale 2022 nel continente americano prosegue e già in questo fine settimana troveremo tutti i protagonisti in pista per disputare il Gran Premio del Messico sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez.

Red Bull, dopo aver vinto le ultime 8 uscite con Max Verstappen e Sergio Perez - avendo per altro messo in bacheca il titolo iridato Costruttori ad Austin - ha tutta l'intenzione di proseguire la sua striscia di successi.

Max Verstappen ha la grande opportunità di riscrivere una pagina importante dei record della F1: se dovesse vincere almeno una gara da qui alla fine del Mondiale diverrebbe il pilota ad aver trionfato nel maggior numero di gare in una singola stagione. Ora il record è condiviso con Michael Schumacher e Sebastian Vettel.

La Ferrari, invece, continua ad avere lo stesso obiettivo: tornare alla vittoria. Questa manca ormai da tre mesi e l'astinenza è sempre più evidente. Dal Gran Premio d'Austria, ultimo successo di una F1-75, sono arrivati sì piazzamenti sul podio, ma anche una regressione tecnica che ha spinto ulteriormente più lontano le Rosse dal vertice.

Chi invece ha fatto passi avanti importanti è la Mercedes. Se in qualifica le W13 continuano a mostrare debolezze, sul passo gara dimostrano che il progetto sia stato solo troppo complesso da mettere a punto. Qualcosa di buono c'è eccome, ma sarebbe servito molto più tempo di quello avuto a disposizione per capirlo, correggerlo e sfruttarlo appieno.

La penalità inflitta a Fernando Alonso ad Austin ha riaperto i discorsi per la lotta al quarto posto nel Mondiale Costruttori. Alpine continua ad avere un piccolo margine sulla McLaren, ma con il risultato texano tutto è tornato in discussione. Le due compagini sono divise da appena 6 punti.

Max Verstappen, Red Bull Racing, primo posto, festeggia all'arrivo al Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Gran Premio del Messico: i numeri dell'Hermanos Rodriguez

Primo Gran Premio disputato: 1963

Lunghezza della pista: 4.304 metri

Numero di giri previsti: 71

Distanza di gara complessiva: 305.354 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3)

Giro record: 1'17"774 (Valtteri Bottas, Mercedes 2021)

Ultimo vincitore: Max Verstappen (Red Bull RB16B, 2021)

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

GP del Messico palinsesti televisivi e Motorsport.com (orari italiani)

Palinsesto SKY (Dirette)

Venerdì 28 ottobre

Prove Libere 1: ore 20:00 - 21:00

Prove Libere 2: ore 23:00 - 00:30

Sabato 29 ottobre

Prove Libere 3: ore 19:00 - 20:00

Qualifiche: ore 22:00 - 23:00

Domenica 30 ottobre

Gara: ore 21:00 - 23:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 29 ottobre

Qualifiche: ore 23:30

Domenica 30 ottobre

Gara: ore 22:00 - 00:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 28 ottobre

Prove Libere 1: ore 19:30 - 21:10

Prove Libere 2: ore 22:30 - 00:40

Sabato 29 ottobre

Prove Libere 3: ore 18:30 - 20:10

Qualifiche: ore 21:30 - 23:10

Domenica 30 ottobre

Gara: ore 20:30 - 23:10

Lando Norris, McLaren MCL36, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images