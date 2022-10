F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Giappone

La trasferta asiatica della Formula 1 continua e fa ritorno su una delle piste che hanno segnato la storia recente del Circus iridato: Suzuka. A distanza di due anni - quelli segnati dalla pandemia da COVID-19 - i protagonisti della massima serie a ruote scoperte del motorsport torneranno a disputare il Gran Premio del Giappone.

Suzuka è casa della Honda, che ancora è ben presente in Formula 1, sotto le carenature in carbonio di Red Bull e AlphaTauri. Proprio per questo motivo la Casa spera che la striscia di vittorie del team di Milton Keynes possa proseguire anche in Giappone.

Red Bull Racing è reduce da un numero elevato di vittorie che, settimana dopo settimana, la sta avvicinando al titolo iridato Costruttori. L'ultima di queste è arrivata lo scorso fine settimana, a Singapore, grazie a Sergio Perez. In Giappone, però, potremmo anche assistere all'incoronazione di Max Verstappen. Ormai l'olandese è a un passo dal secondo titolo della carriera e vincerlo in Giappone potrebbe essere un bel regalo per sé e per Honda.

Ferrari, però, ha il dovere di provare a tornare a vincere. Il successo manca ormai dal Gran Premio d'Austria, arrivato in piena estate. Sono mesi di astinenza che iniziano a pesare, anche perché spesso il successo non è arrivato per errori o problemi che hanno favorito la diretta concorrenza.

Mercedes, invece, proverà a continuare nella striscia positiva dal punto di vista prestazionale, quella che ha visto crescere le W13 nel corso degli ultimi mesi dopo un avvio di stagione pessimo e poco pronosticabile all'inizio dell'anno.

A Singapore si è ribaltata la situazione legata alla lotta per il quarto posto nel Mondiale Costruttori. Dopo un momento favorevole ad Alpine, la McLaren ha messo la freccia e operato il sorpasso con il quarto e il quinto posto ottenuto a Singapore grazie a Lando Norris e Daniel Ricciardo. Il doppio ritiro delle vetture azzurre ha peggiorato la situazione non di poco, ma il duello tra i due marchi si riproporrà già in questo fine settimana.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

GP del Giappone 2022: i numeri di Suzuka

Primo Gran Premio disputato: 1987

Lunghezza della pista: 5.807 metri

Numero di giri previsti: 53

Distanza di gara complessiva: 307.471 chilometri

Zone DRS: 1 (Settore 3)

Giro record: 1'30"983 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2019)

Ultimo vincitore: Valtteri Bottas (Mercedes, 2019)ù

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Palinsesto televisivo (orario italiano)

Palinsesto Sky (dirette)

Venerdì 7 ottobre

Prove Libere 1: ore 5:00 - 6:00

Prove Libere 2: ore 08:00 - 09:30

Sabato 8 ottobre

Prove Libere 3: ore 05:00 - 06:00

Qualifiche: ore 08:00 - 09:00

Domenica 9 ottobre

Gara: ore 07:00 - 09:00

Palinsesto TV8 (differite)

Sabato 8 ottobre

Qualifiche: dalle ore 16:30

Domenica 9 ottobre

Gara: dalle ore 16:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 7 ottobre

Prove Libere 1: ore 04:50 - 06:10

Prove Libere 2: ore 07:30 - 09:40

Sabato 8 ottobre

Prove Libere 3: ore 04:50 - 06:10

Qualifiche: ore 07:30 - 09:10

Domenica 9 ottobre

Gara: ore 06:30 - 09:10

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images