F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Canada

La Formula 1 propone un altro back-to-back in questa stagione ricca di gran premi che, lo ricordiamo, sono calati a 22 dopo la cancellazione del Gran Premio di Russia e della mancata sostituzione di questo evento.

Archiviata la gara di Baku, il Circus iridato è pronto a tornare al Gilles Villeneuve di Montreal, circuito cittadino molto veloce, che dal calendario di F1 mancava ormai dal 2019 a causa della pandemia da COVID-19.

In una delle piste che più spesso regala gran premi appassionanti si riproporrà la sfida Red Bull-Ferrari. Un nuovo capitolo dopo la debacle rossa - doppio ritiro per Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. - avvenuta in Azerbaijan, che ha consentito alla Red Bull e a Max Verstappen di prendere il largo nel Mondiale Costruttori e in quello Piloti.

Dalla Ferrari ci si aspetta una reazione immediata. Lo sperano i suoi tifosi, ma anche gli appassionati della F1 in generale per tenere aperto un Mondiale che ha le ambizioni di offrire emozioni sino al termine della stagione, proprio com'è avvenuto nel 2021 tra il team di Milton Keynes e la Mercedes.

A proposito della squadra di Brackley, ci sarà tanta curiosità per vedere come andrà la W13 sulle strade cittadine di Montreal. A Baku le Frecce d'Argento hanno patito in maniera evidente il porpoising e il bouncing e a farne le spese è stato soprattutto Lewis Hamilton.

Il 7 volte iridato, anche data l'età, ha patito tanti dolori fisici, ma anche George Russell ha ammesso che potremmo presto vedere brutti incidenti dovuti agli effetti del porpoising se non sarà diminuito in maniera celere.

Il Canada sarà un'ottima occasione anche per testare ancora una volta i progressi fatti e visti sino a qui da AlphaTauri e Aston Martin. Entrambi i team sono stati protagonisti di un'ottima gara a Baku, dunque saranno attesi a una replica su una pista molto simile per caratteristiche e velocità offerte.

I numeri della pista

Primo Gran Premio: 1978

Lunghezza della pista: 4.361 metri

Numero di giri: 70

Distanza di gara: 305.27 km

Giro record: 1'13'078 (Valtteri Bottas, Mercedes W10, 2019)

Ultimo vincitore: Lewis Hamilton (Mercedes W10, 2019)

Ultimo Gran Premio disputato: 2019*

(causa pandemia da COVID-19)

Orari TV e Dirette LIVE

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 17 giugno

Prove Libere 1: ore 20:00 - 21:00

Prove Libere 2: ore 23:00 - 00:00

Sabato 18 giugno

Prove Libere 3: ore 19:00 - 20:00

Qualifiche: ore 22:00 - 23:00

Domenica 19 giugno

Gara: ore 20:00 - 22:00

Palinsesto TV8 (Differite)*

Sabato 18 giugno

Qualifiche: ore 23:30

Domenica 19 giugno

Gara: ore 21:30

* Orari soggetti a cambiamento

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 17 giugno

Prove Libere 1: ore 19:00 - 21:10

Prove Libere 2: ore 22:30 - 00:10

Sabato 18 giugno

Prove Libere 3: ore 18:30 - 20:10

Qualifiche: ore 21:30 - 23:10

Domenica 19 giugno

Gara: ore 19:30 - 22:10