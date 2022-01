F1 2022 | le date delle presentazioni delle monoposto

La Formula 1 sta per affrontare una nuova era. Se nel 2014 l'introduzione principale era stata la parte elettrica che ha generato la propulsione ibrida delle monoposto, il 2022 vedrà invece il grande ritorno di un aspetto già usato diversi decenni fa: l'effetto suolo.

Questa è solo una delle grandi novità previste dal regolamento tecnico di Formula 1, entrato in vigore il 1 gennaio di quest'anno. Le monoposto dovranno permettere a chi segue di non essere disturbate in maniera decisiva dai vortici nocivi creati dall'aerodinamica.

Ma c'è molto di più, perché anche dal punto di vista delle gomme avverrà un cambiamento epocale: il passaggio dalle gomme da 13 pollici a quelle da 18". Gomme più grandi, che dovrebbero garantire meno surriscaldamento e più possibilità di spingere per tutto lo stint in cui verranno utlizzate.

Febbraio sarà un mese molto caldo per la Formula 1, perché i team hanno fissato le presentazioni ufficiali delle proprie monoposto. Queste, poi, saranno impegnate nei test invernali di Barcellona e Sakhir prima di iniziare la stagione il 20 marzo proprio con il Gran Premio del Bahrain.

Per seguire da vicino uno dei mesi più interessanti e intensi della stagione di Formula 1, vi proponiamo di seguito il calendario con tutte le presentazioni delle monoposto 2022, aggiornato man mano che le squadre annunciano le rispettive date in cui faranno cadere i veli dalle proprie monoposto.

Team Nome vettura Data di presentazione Mercedes W13 E Performance 18 febbraio Red Bull Racing RB18 ? Ferrari ? 17 febbraio McLaren MCL36 11 febbraio Alpine A522 ? AlphaTauri AT03 ? Aston Martin Racing AMR22 10 febbraio Williams Alfa Romeo Racing Haas F1