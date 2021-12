F1 2021 | Orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Abu Dhabi

369,5... pari. 21 gran premi non sono bastati a definire un vantaggio chiaro in termini di punti tra i due contendenti al Mondiale 2021 di Formula 1. Lewis Hamilton e Max Verstappen se lo contenderanno a Yas Marina, sede dell'ultimo appuntamento della stagione che si terrà al Gran Premio di Abu Dhabi.

Un finale come non si vedeva da anni. Anzi, probabilmente decenni. Due piloti a pari punti che si giocano il titolo all'ultima gara, pur con un vantaggio piccolo ma importante nelle mani di Max Verstappen: qualora i due finissero entrambi fuori gara, il titolo andrebbe all'olandese della Red Bull perché autore di una vittoria in più rispetto al rivale della Mercedes, 9 a 8.

A Yas Marina sarà assegnato anche il titolo Costruttori, che però vede Mercedes fortemente avvantaggiata grazie al bel risultato ottenuto domenica a Jeddah con la vittoria di Hamilton e il terzo posto in extremis artigliato da un Valtteri Bottas mai domo e finalmente - per la Mercedes - incisivo fino all'ultima curva.

28 punti di vantaggio possono essere tanti, ma anche non troppi, considerando che Yas Marina - almeno sulla carta - è una pista su cui le RB16B arrivano da favorite per le loro caratteristiche. Certo, al team di Milton Keynes servirà una doppietta e potrebbe non bastare, ma nella Formula 1 odierna, dopo quanto visto quest'anno, tutto può accadere.

Sempre più saldo il terzo posto nel Mondiale Costruttori della Ferrari. 307,5 punti contro i 269 di una McLaren andata via via ad affievolirsi dopo due terzi di stagione da protagonista. Le Rosse potranno gestire questo vantaggio senza troppi affanni, in attesa di un 2022 che dovrà necessariamente essere decisamente migliore.

Come si svolgerà il fine settimana di Abu Dhabi

Il weekend dell'ultima gara del Mondiale 2021 di Formula 1 avrà ancora una volta un format classico, ovvero con tre turni di prove libere, le qualifiche e la gara domenicale.

Si partirà venerdì 10 dicembre con il primo turno di prove libere della durata di 60 minuti che inizierà alle 10:30 di mattina e terminerà alle 11:30. Al pomeriggio ecco la seconda sessione, anche questa di 60 minuti, che prenderà il via alle 14:00 italiane e finirà alle 15:00.

La giornata di sabato scatterà alle 11:00, con il terzo e ultimo turno di prove libere. Anche queste dureranno un'ora per finire dunque alle 12:00. Poi, fuoco alle polveri. Il semaforo della pit lane di Yas Marina diverrà verde alle ore 14:00, dando il via alle qualifiche. La bandiera a scacchi della Q3 - salvo imprevisti - sarà esposta alle 15:00 con la griglia di partenza già delineata.

Unico appuntamento della domenica rimane la gara, ma con la g maiuscola. L'ultimo atto del 2021 partirà alle 14:00 con lo spegnimento dei semafori in griglia e durerà 2 ore, chiudendosi alle ore 16:00. A quel punto - salvo reclami - saranno incoronati i campioni del mondo di F1 2021.

Orari TV del GP di Abu Dhabi 2021

Palinsesto di Sky (Dirette)

Venerdì 10 dicembre

Prove Libere 1: ore 10:30 - 11:30

Prove Libere 2: ore 14:00 - 15:00

Sabato 11 dicembre

Prove Libere 3: ore 11:00 - 12:00

Qualifiche: ore 14:00 - 15:00

Domenica 12 dicembre

Gara: ore 14:00 - 16:00

Palinsesto TV8 (Dirette)

Sabato 11 dicembre

Qualifiche: ore 14:00 - 15:00

Domenica 12 dicembre

Gara: ore 14:00 - 16:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 10 dicembre

Prove Libere 1: ore 10:00 - 11:40

Prove Libere 2: ore 13:30 - 15:10

Sabato 11 dicembre

Prove Libere 3: ore 10:30 - 12:10

Qualifiche: ore 13:30 - 15:10

Domenica 12 dicembre

Gara: ore 13:30 - 16:10