F1 2021: orari TV di Sky e TV8 del GP di Gran Bretagna

Ci aspetta un weekend speciale per la storia della Formula 1. Per la prima volta, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, sarà disputata una Sprint Qualifying, gara di 100 km del sabato che andrà ad assegnare le posizioni sulla griglia di partenza.

Oltre a questo, c'è la curiosità di vedere se la Mercedes saprà reagire alle cinque vittorie consecutive della Red Bull su una pista come Silverstone, dove spesso ha fatto la differenza. Anche perché Lewis Hamilton non può permettersi di perdere ancora punti di un Max Verstappen che in questo momento sembra davvero lanciatissimo nella corsa al titolo.

Inevitabilmente, il weekend di Silverstone avrà quindi un format ed orari particolari, con solamente due sessioni di prove libere ed un turno di qualifiche al venerdì. Per quanto riguarda le televisioni, l'azione in pista sarà tutta in diretta su Sky Sport F1 HD, mentre TV8 e TV8 HD proporranno le differite della Sprint Qualifying e della gara. Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 16 luglio

15:30-16:30 - Libere 1

19:00-20:00 - Qualifiche

Sabato 17 luglio

13:00-14:00 - Libere 2

17:30 - Sprint Qualifying

Domenica 18 luglio

16:00 - Gara

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 17 luglio

20:15 - Sprint Qualifying

Domenica 18 luglio

19:00 - Gara

LIVE Motorsport.com

Venerdì 16 luglio

Dalle 15:00 - Libere 1

Dalle 18:30 - Qualifiche

Sabato 17 luglio

Dalle 12:30 - Libere 2

Dalle 17:00 - Sprint Qualifying

Domenica 18 luglio

Dalle 15:30 - Gara