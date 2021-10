F1 2021: orari TV di Sky e TV8 del GP degli Stati Uniti

La Formula 1 attraversa l'oceano e lo fa per tornare negli Stati Uniti, a 2 anni dall'ultimo GP disputato ad Austin. Il grande ritorno in terra texana farà ripartire il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che, 2 settimane fa in Turchia, ha raggiunto vette importanti con l'olandese che è riuscito a tornare in testa al Mondiale sebbene sia stato Valtteri Bottas a vincere il gran premio.

Proprio il finnico è riuscito a dare un colpo importante alla sua classifica grazie al meritato successo turco e al contemporaneo weekend meno brillante del solito della McLaren e di Lando Norris.

Il team di Woking si sta giocando il terzo posto nel Costruttori con la Ferrari e l'ottimo risultato ottenuto dal team di Maranello in Turchia ha riavvicinato le due squadre. Ora le Rosse possono contare su una parte ibrida che sembra aver aiutato non poco le SF21. Il punto interrogativo, però, è il seguente: quanto conterà per battere le McLaren a fine anno?

I turni del weekend

Nella giornata di venerdì 8 ottobre saranno disputate le prime due sessioni di prove libere sul tracciato texano. Le Libere 1 scatteranno alle 17:30 e avranno la durata di 60 minuti. Stesso discorso per le Libere 2, che prenderanno il via alle 21:00 italiane per terminare 60 minuti dopo, alle 15:00.

La giornata di sabato scatterà con l'ultimo turno di prove libere, il terzo. Questo partirà dalle ore 18:00 e avrà anch'esso durata di 60 minuti in cui i piloti potranno affinare gli assetti per qualifiche e gara. Le Qualifiche, invece, inizieranno ufficialmente alle ore 22:00 e dureranno un'ora. Come al solito queste saranno composte da Q1, Q2 e Q3, con quest'ultima porzione che andrà a definire le prime 5 file dello schieramento della gara.

Domenica 24 ottobre tutti i riflettori saranno puntati alle ore 20:00. Sarà infatti in quel momento che i semafori del rettilineo di partenza si spegneranno e daranno il via alla gara.

Orari TV Sky (Dirette)

Venerdì 22 ottobre

Prove Libere 1: ore 17:30 - 18:30

Prove Libere 2: ore 21:00 - 22:00

Sabato 23 ottobre

Prove Libere 3: ore 18:00 - 19:00

Qualifiche: ore 22:00 - 23:00

Domenica 24 ottobre

Gara: ore 20:00

Orari TV TV8 (Differite)

Sabato 23 ottobre

Qualifiche: ore 23:00

Domenica 24 ottobre

Gara: ore 21:00

Dirette LIVE di Motorsport.com

Venerdì 22 ottobre

Prove Libere 1: ore 17:00 - 18:40

Prove Libere 2: ore 20:20 - 22:10

Sabato 23 ottobre

Prove Libere 3: ore 17:30 - 19:10

Qualifiche: ore 21:30 - 23:10

Domenica 24 ottobre

Gara: ore 19:30