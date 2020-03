F1 2021: McLaren ha l'ok per usare il motore Mercedes

In attesa di conoscere i dettagli del regolamento tecnico, è ufficialmente stato deciso che il Mondiale 2021 di Formula 1 si disputerà con le monoposto 2020, che potranno essere evolute solo sul fronte aerodinamico.

Telaio, sospensioni, cambio ed altri particolari meccanici saranno congelati (non è ancora stato definito quando avverrà il freezing, ma per cambio e telaio sarà probabilmente alla prima gara 2020) sgravando le squadre da una notevole mole di lavoro in vista del prossimo anno.

C’è però un team che sarà obbligato a modificare alcuni particolari della monoposto attuale, ovvero la McLaren.

La squadra inglese al termine del 2020 chiuderà il contratto di fornitura per la power unit con la Renault per passare alla Mercedes, un cambiamento importante che richiederà delle modifiche alla MCL35 progettata e realizzata sulla motorizzazione francese.

Gli attacchi delle due power unit sono uguali, ma ovviamente sul fronte del bilanciamento generale della monoposto saranno necessarie delle modifiche per quanto riguarda un diverso packaging fra power unit e telaio, con impianti di raffreddamento completamente diversi .

Nel meeting dello scorso giovedì la McLaren ha fatto presente che nel 2021 dovrà provvedere alla sostituzione del motore affrontando delle problematiche, ma senza discussioni (cosa rara in passato) ha ricevuto l’approvazione da parte delle altre squadre.

Un aiuto importante, ed un’ulteriore conferma di come team, FIA e Liberty stiano spingendo nella stessa direzione in un momento decisamente poco semplice anche per il mondo del motorsport.

