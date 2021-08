F1 2021: gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Olanda

La Formula 1 è entrata nella fase calda del Mondiale e, dopo il GP farsa del Belgio, va a Zandvoort per mettersi alle spalle la figuraccia di Spa e incamminarsi sempre più verso l'assegnazione dei titoli iridati 2021. A meno di una settimana di distanza dalla gara che ha aperto la seconda metà di stagione, ecco arrivare il Gran Premio d'Olanda.

Zandvoort, che nel corso degli ultimi mesi si è rifatta il look per apparire più interessante agli occhi della Formula 1 e degli appassionati, è finalmente pronta per il gran premio. Lo era già lo scorso anno, ma la pandemia da COVID-19 costrinse FIA e organizzatori dell'evento a cancellarlo. Ora, invece, finalmente ci siamo.

Su Sky potrete seguire in diretta tutti i turni di prove libere, qualifiche e gara, mentre sul Digitale Terrestre - canale TV8 - saranno trasmesse in differita qualifiche e gara.

Non dimenticate poi che potrete rimanere aggiornati riguardo a tutto ciò che accadrà in pista e fuori, da venerdì a domenica, tramite le Dirette LIVE offerte da Motorsport.com.

GP d'Olanda 2021: orari e durata delle sessioni

La prima sessione di prove libere scatterà alle ore 11:30 di venerdì 3 settembre e durerà 60 minuti. Ricordiamo infatti che da quest'anno i turni di libere dureranno 30 minuti in meno rispetto a quanto visto fino all'anno passato.

Il secondo turno di libere, invece, scatterà nel pomeriggio di venerdì. Alle ore 15:00 il semaforo della pit lane di Zandvoort diverrà verde e anche in quel caso la sessione durerà 60 minuti.

La terza e ultima sessione di libere è prevista per il primo pomeriggio di sabato. Le monoposto avranno anche in questo caso un'ora per preparare le monoposto per le Qualifiche e provare anche il passo gara. La sessione è prevista dalle 12:00 alle 13:00.

Le Qualifiche, come al solito, scatteranno nel pomeriggio. La Q1 prenderà il via alle ore 15:00 e la sessione - salvo sorprese legate al meteo, terminerà alle 16:00 con la Q3 che delineerà le prime 5 file della griglia di partenza.

La gara, come al solito prevista domenica, scatterà alle ore 15:00, quando i semafori della griglia di partenza si spegneranno.

Come guardare il GP d'Olanda in TV?

Potrete seguire in tv il Gran Premio d'Olanda e potrete farlo per intero su Sky grazie al canale 207 - Sky Sport F1 HD - e attraverso i device che vi permetteranno di utilizzare la app SkyGo.

Per ciò che riguarda il Digitale Terrestre, TV8 trasmetterà in differita di qualche ora solo le qualifiche e la gara, come ormai di consuetudine in questa stagione.

Per seguire tutto il fine settimana potrete anche usufruire delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com. Seguiremo tutto ciò che accadrà a Zandvoort a partire dalla prima sessione del venerdì, sino ad arrivare al termine della gara domenicale.

Troverete poi i consueti approfondimenti dopo ogni sessione, le voci dei protagonisti, i podcast e gli articoli di analisi dei nostri esperti.

Caratteristiche della pista

Circuito: Zandvoort

Lunghezza giro: 4,252 km

Giri: 72

Distanza totale: 306,144 km

Prima gara disputata: 1952

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 3 settembre

Prove Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 4 settembre

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 5 settembre

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 4 settembre

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 5 settembre

Gara: ore 18:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 3 settembre

Prove Libere 1: ore 11:00 - 12:40

Prove Libere 2: ore 14:30 - 16:10

Sabato 4 settembre

Prove Libere 3: ore 11:30 - 13:10

Qualifiche: ore 14:30 - 16:10

Domenica 5 settembre

Gara: ore 14:30