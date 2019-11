F1 2021: ecco le principali novità del nuovo regolamento sportivo

Ross Brown ha illustrato oggi ad Austin le novità principali del regolamento sportivo che entrerà in vigore nel 2021. Il nuovo ‘sporting code’ di Formula 1 nasce dalla base attualmente in vigore, e secondo Brown non vedrà stravolgimenti. I cambiamenti principali sono stati riassunti nei seguenti punti.

Apertura a 25 gare

Il regolamento ha fissato un numero massimi di Gran Premi, fissato a 25. Il prossimo anno arriveranno le novità di Vietnam e Olanda, ed il numero di gare salirà a 22 (record nella storia della Formula 1), ma l’intenzione di Liberty è chiara, ovvero aumentare ulteriormente il numero di tappe in calendario. A tal proposito il budget cap che entrerà in vigore nel 2021 (175 milioni di dollari) prevede l’aumento di un milione per ogni gara in più rispetto alle 21 attuali.

Weekend di tre giorni

Il format attuale, che vede le monoposto in pista da venerdì a domenica, prevede la presenza in pista dei piloti e di grossa parte degli addetti ai lavori già il giovedì, per attività media e sponsor. Le squadre dedicano il giovedì anche al track-walk, il giro di pista a piedi che i piloti completano con i loro ingegneri. Dal 2021 tutte le attività del giovedì saranno compresse nella mattina del venerdì, e le due sessioni di prove libere saranno programmate nel pomeriggio. Non è ancora chiaro se manterranno la durata attuale di 90 minuti ciascuna, o se saranno ridotte ad un’ora.

Configurazione ‘bloccata’ nelle verifiche del venerdì

Le squadre svolgeranno le verifiche tecniche il venerdì mattina, e la configurazione della monoposto non potrà più variare (per il weekend) sia in qualifica che in gara. Le squadre potranno provare novità tecniche ed aerodinamiche nel corso delle prove libere, ma il sabato pomeriggio prima delle qualifiche dovranno tornare alla configurazione verificata venerdì mattina. Le verifiche saranno effettuate attraverso una scansione digitale utilizzando sistema CAD.

Limiti galleria e power unit

Saranno fissati dei limiti più restrittivi al numero di ore che si potranno utilizzare in galleria del vento e dei banchi prova dyno delle power unit. Saranno fissati dei limiti anche all’utilizzo dei sistemi CFD.