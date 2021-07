F1 2021: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Ungheria

A 2 settimane dall'ultima uscita, torna protagonista la Formula 1 con il Gran Premio d'Ungheria 2021 che si terrà sulla pista dell'Hungaroring. Si tratta di un evento particolarmente importante, soprattutto dopo quanto accaduto al primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, i due contendenti al titolo iridato Piloti di quest'anno.

Di seguito troverete i palinsesti televisivi di Sky (che manderà in diretta tutte le sessioni di libere, qualifiche e gara) e TV8 (che invece trasmetterà in differita qualifiche e gara), ma anche gli orari delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com, con cui potrete seguire in tempo reale tutto quello che succede in pista e nel Paddock della pista di Budapest.

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 30 luglio

Libere 1: ore 11:30-12:30

Libere 2: ore 15:00-16:00

Sabato 31 luglio

Libere 3: ore 12:00-13:00

Qualifiche: ore 15:00

Domenica 1 agosto

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 31 luglio

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 1 agosto

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 30 luglio

Libere 1: ore 11:00-12:40

Libere 2: ore 14:30-16:10

Sabato 31 luglio

Libere 3: ore 11:30-13:10

Qualifiche: ore 14:30

Domenica 1 agosto

Gara: ore 14:30