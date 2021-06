F1 2021: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Stiria

Max Verstappen si è aggiudicato il più avvincente Gran Premio di Francia da quando la Formula 1 ha fatto ritorno al Paul Ricard, battendo Lewis Hamilton al penultimo giro. Questa però era solo la prima tappa di una tripletta che questo fine settimana vedrà il Circus fermarsi al Red Bull Ring, dove andrà in scena il Gran Premio di Stiria.

Anche quest'anno l'appuntamento sul tracciato austriaco raddoppia, complice la cancellazione del Gran Premio del Canada prima e di quello di Turchia subito dopo, anche se questa volta il primo dei due round sulla pista di proprietà della Red Bull sarà appunto il GP di Stiria e solo la settimana prossima andrà in scena quello d'Austria.

Per quanto riguarda gli appuntamenti televisivi, l'azione in pista sarà in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD, mentre TV8 e TV8 HD trasmetteranno in differita le qualifiche e la gara. Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 25 giugno

11:30-12:30 - Libere 1

15:00-16:00 - Libere 2

Sabato 26 giugno

12:00-13:00 - Libere 3

15:00-16:00 - Qualifiche

Domenica 27 giugno

15:00 - Gara

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 26 giugno

18:30 - Qualifiche

Domenica 27 giugno

19:30 - Gara

LIVE Motorsport.com

Venerdì 25 giugno

Dalle 11:00 - Libere 1

Dalle 14:30 - Libere 2

Sabato 26 giugno

Dalle 11:30 - Libere 3

Dalle 14:30 - Qualifiche

Domenica 27 giugno

Dalle 14:30 - Gara