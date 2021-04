F1 2021: ecco gli orari TV di SKY e TV8 del GP di Imola

A 2 settimane dal via del Mondiale 2021 di Formula 1, in questo weekend torna protagonista il Circus iridato con il primo dei due appuntamenti in terra italiana di questa stagione: il Gran Premio dell'Emilia Romagna che si terrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Per seguire tutto ciò che accadrà in pista vi proponiamo di seguito gli orari tv e i palinsesti televisivi di Sky e TV8. Questo fine settimana entrambe trasmetteranno in diretta, sebbene Sky sia in grado di mostrare anche i tre turni di prove libere, cosa che invece TV8 non farà.

Per seguire tutto quello che succede in pista, ma anche fuori, potrete seguire anche le consuete Dirette LIVE offerte da Motorsport.com. Di seguito trovate tutti i palinsesti dedicati al Gran Premio dell'Emilia Romagna 2021 di Imola.

Palinsesto Sky (dirette)

Venerdì 16 aprile

Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 17 aprile

Libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00

Domenica 18 aprile

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (dirette)

Sabato 17 aprile

Qualifiche: ore 15:00

Domenica 18 aprile

Gara: ore 15:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 16 aprile

Libere 1: ore 11:00 - 12:40

Libere 2: ore 14:30 - 16:10

Sabato 17 aprile

Libere 3: ore 11:30 - 13:10

Qualifiche: ore 14:30

Domenica 18 aprile

Gara: ore 14:30