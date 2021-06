F1 2021: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Austria

La Formula 1 completa la tripletta di gare proprio in questo fine settimana, tornando protagonista sempre al Red Bull Ring per disputare il Gran Premio d'Austria.

La pista non cambia, ma i team avranno a disposizione una scelta gomme differente da quella della settimana passata (C3, C4 e C5 sostituiranno le C2, Ce, e C4). Questo dovrebbe garantire uno scenario differente che potrebbe dar vita a un risultato non scontato.

Per seguire tutto ciò che accadrà sulla pista austriaca vi proponiamo di seguito i palinsesti televisivi di Sky - che trasmetterà in diretta tutti i turni di libere, le qualifiche e la gara - e di TV8, che invece manderà in differita sul Digitale Terreste le qualifiche e la gara.

Immancabili poi le Dirette LIVE offerte da Motorsport.com, con cui potrete seguire tutto ciò che accade dentro e fuori dalla pista austriaca in tempo reale.

Palinsesto televisivo di Sky (Dirette)

Venerdì 2 luglio

Prove Libere 1: 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: 15:00 - 16:00

Sabato 3 luglio

Prove Libere 3: 12:00 - 13:00

Qualifiche: 15:00

Domenica 4 luglio

Gara: 15:00

Palinsesto televisivo TV8 (Differite)

Sabato 3 luglio

Qualifiche: 18:30

Domenica 4 luglio

Gara: 19:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 2 luglio

Prove Libere 1: 11:00 - 12:40

Prove Libere 2: 14:30 - 16:10

Sabato 3 luglio

Prove Libere 3: 11:30 - 13:10

Qualifiche: 14:30

Domenica 4 luglio

Gara: 14:30