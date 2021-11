F1 2021 | Ecco gli orari TV di SKY e TV8 del GP d'Arabia Saudita

Mondiale 2021 di Formula 1, terzultimo atto. Il Circus iridato approda in Arabia Saudita, per la precisione a Jeddah, per affrontare il rush finale di una stagione sino a questo momento a dir poco incerta ed esaltante.

Il Circus iridato si troverà ad affrontare una pista mai vista prima, su cui nessun team e nessun pilota ha riferimenti. Sarà proprio su questo palcoscenico in cui Max Verstappen - leader del Mondiale Piloti - e Lewis Hamilton, unico sfidante, che si troveranno ancora faccia a faccia.

L'olandese della Red Bull potrebbe avere addirittura un grande match point, quello di mettere al sicuro la conquista di quello che potrebbe essere il primo titolo iridato della sua carriera. Dal canto suo, Lewis Hamilton ha tutta l'intenzione di impedire al rivale di arrivare al successo portando a casa l'ottavo iride, che lo farebbe diventare automaticamente il pilota più vincente della storia di Formula 1.

Il trend delle ultime uscite vede la Mercedes e Hamilton in grande rimonta. A partire dal Gran Premio del Brasile il team di Brackley ha cambiato marcia e sembra aver approcciato il rettilineo finale del Mondiale con molta più decisione e competitività rispetto alla Red Bull Racing.

Sarà interessante capire se il circuito di Jeddah sia favorevole alle Red Bull RB16B o alle Mercedes W12. L'impressione che si ha è quella di un mondiale che potrebbe rimanere aperto sino all'ultimo atto, che si terrà ad Abu Dhabi.

C'è molto interesse anche sulla lotta al terzo posto nel Mondiale Costruttori, con la Ferrari sempre più vicina all'obiettivo che si era fissata a inizio stagione. Da quando è stata introdotta la nuova parte ibrida della power unit, le Rosse - pur con tutti i loro limiti di progetto - hanno recuperato punti su punti nei confronti della McLaren e ora vedono a un passo il raggiungimento del proprio obiettivo.

Il format del weekend di gara

Le monoposto di Formula 1 entreranno in pista per la prima volta nella giornata di venerdì 3 dicembre per affrontare il primo turno di prove libere della durata di 60 minuti. Il semaforo verde in pit lane scatterà alle ore 14:30 per terminare alle 15:30.

Sempre venerdì ecco il secondo turno di prove libere, che si terrà nella serata italiana e durerà sempre un'ora. Semaforo verde previsto per le ore 18:00 e bandiera a scacchi che sarà esposta 60 minuti più tardi, alle 19:00.

La giornata di sabato, invece, partirà un poì più tardi rispetto a quella precedente. Per la precisione alle 15:00 con il terzo e ultimo turno di prove libere. anche questo durerà un'ora e terminerà alle 16:00.

Le qualifiche, che delineeranno la griglia di partenza della gara domenicale, sono previste dalle 18:00 alle 19:00.

Domenica, invece, gli occhi saranno puntati tutti sulla gara. Lo spegnimento dei semafori della griglia di partenza è previsto per le ore 18:30 italiane. La gara durerà al massimo 2 ore, dunque terminerà - nel peggiore dei casi - alle 20:30.

Orari TV

Palinsesto di Sky (Dirette)

Venerdì 3 dicembre

Prove Libere 1: ore 14:30 - 15:30

Prove Libere 2: ore 18:00 - 19:00

Sabato 4 dicembre

Prove Libere 3: ore 15:00 - 16:00

Qualifiche: ore 18:00 - 19:00

Domenica 5 dicembre

Gara: ore 18:30 - 20:30

Palinsesto di TV8 (Differite)

Sabato 4 dicembre

Qualifiche: ore 20:00

Domenica 5 dicembre

Gara: ore 20:30

Palinsesto di Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 3 dicembre

Prove Libere 1: ore 14:00 - 15:40

Prove Libere 2: ore 17:30 - 19:10

Sabato 4 dicembre

Prove Libere 3: ore 14:30 - 16:10

Qualifiche: ore 17:30 - 19:10

Domenica 5 dicembre

Gara: ore 18:00 - 20:40