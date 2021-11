F1 2021: ecco gi orari TV di Sky e TV8 del GP del Brasile

La Formula 1 non conosce sosta. Archiviate in 3 weekend le trasferte ad Austin e a Città del Messico, torna di nuovo in pista per completare il trittico americano e lo farà sul tracciato brasiliano di San Paolo dedicato all'ex pilota di Formula 1, Carlos Pace, per disputare il Gran Premio del Brasile, quart'ultimo appuntamento della stagione.

Si tratterà di un appuntamento molto importante, soprattutto per quanto riguarda la lotta ai titolo iridati Piloti e Costruttori, che vede sfidarsi senza esclusione di colpi Max Verstappen e Lewis Hamilton da una parte, Red Bull e Mercedes dall'altra.

Grazie al successo ottenuto in Messico, Max Verstappen ha portato a 19 i punti di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Quasi un gran premio di distanza (25 punti +1 in caso di giro più veloce). E ora arriva Interlagos, una delle piste su cui, almeno sulla carta, le RB16B dovrebbero avere vantaggi considerevoli nei confronti delle W12.

Ma non è tutto, perché continua la lotta anche per il titolo Costruttori, con la Red Bull che in un colpo solo ha quasi azzerato il divario dalla Mercedes e ora tra le due c'è appena 1 punto.

Bella anche la lotta per il terzo posto nel Mondiale Costruttori, con la Ferrari che è riuscita a superare nuovamente la McLaren e in Brasile potrà cercare di allungare sui rivali di Woking. Sempre da tenere d'occhio AlphaTauri e Pierre Gasly, ormai diventati un fattore a tutti gli effetti.

In Brasile torna la Sprint Qualifying

Il Gran Premio del Brasile non sarà solo teatro di duelli eccezionali, ma anche della terza e ultima Sprint Qualifying della stagione 2021. Si tratterà dunque di un format di fine settimana completamente differente rispetto a quello ordinario.

I cambiamenti avverranno già da venerdì 12 novembre, con le Libere 1 dalle 16:30 alle 17:30 che rappresentano l'unica sessione ordinaria per poi lasciar spazio alle qualifiche a partire dalle ore 20:00.

Queste determineranno la griglia di partenza della Sprint Qualifying della giornata successiva. Al sabato, il 13 novembre, ci sarà il secondo turno di prove libere, fissato dalle 16:0 alle 17:00. Poi, appunto, la Sprint Qualifying dalle 20:30 alle 21:00.

Domenica 14, invece, sarà una giornata classica, senza differenze tra il nuovo e il solito format. Il Gran Premio del Brasile scatterà alle ore 18:00 italiane, per concludersi, indicativamente, alle ore 20:00.

Palinsesto TV di SKY (Dirette)

Venerdì 12 novembre

Libere 1: ore 16:30 - 17:30

Qualifiche: ore 20:00 - 21:00

Sabato 13 novembre

Libere 2: 16:00 - 17:00

Sprint Qualifying: 20:30 - 21:00

Domenica 14 novembre

Gara: ore 18:00 - 20:00

Palinsesto TV di TV8 (Differite)

Sabato 13 novembre

Qualifiche: ore 20:00

Sprint Qualifying: ore 21:30

Domenica 14 novembre

Gara: ore 21:30

