Finalmente ci siamo. Dopo il rinvio del Mondiale 2020 di Formula 1 e la cancellazione di tanti appuntamenti a causa della terribile pandemia da COVID-19 che in questi mesi ha messo in ginocchio il pianeta, il Circus iridato ripartirà proprio in questo fine settimana con il Gran Premio d'Austria, primo dei due appuntamenti previsti in queste settimane sul tracciato austriaco del Red Bull Ring.

Per seguire tutti i turni di prove libere, le qualifiche e la gara in TV potrete fare affidamento su Sky, mentre TV8 manderà in differita qualifiche e gara. Tornano a grande richiesta le Dirette LIVE di Motorsport.com, tramite cui potrete seguire tutto quello che succede dal primo turno di prove libere sino alla fine della corsa di domenica 5 luglio.

Di seguito trovate i palinsesti televisivi di SKY e TV8, ma anche quello di Motorsport.com con le nostre Dirette LIVE.

Palinsesto Sky (dirette)

Venerdì 3 luglio

Prove Libere 1: dalle 11:00 alle 12:30

Prove Libere 2: dalle 15:00 alle 16:30

Sabato 4 luglio

Prove Libere 3: dalle 12:00 alle 13:00

Qualifiche: dalle ore 15:00

Domenica 5 luglio

Gara: ore 15:10

Palisesto TV8 (differite)

Sabato 4 luglio

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 5 luglio

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 3 luglio

Prove Libere 1: dalle 10:30 alle 12:40

Prove Libere 2: dalle 14:30 alle 16:40

Sabato 4 luglio

Prove Libere 3: dalle 11:30 alle 13:10

Qualifiche: dalle ore 14:30

Domenica 5 luglio

Gara: ore 14:40