F1 2020: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Sakhir

Non c'è respiro: la Formula 1 torna subito protagonista in questo fine settimana e lo farà sempre ad Al Sakhir, in cui si terrà il Gran Premio di Sakhir.

Stesso luogo del GP del Bahrain, certo, ma una pista differente, un layout velocissimo, che renderà il prossimo weekend molto incerto rispetto a quello appena terminato.

Per seguire il primo Gran Premio di Sakhir della storia, vi proponiamo di seguito gli orari TV di Sky e TV8, che trasmetteranno rispettivamente in diretta e in differita il secondo fine settimana di Al Sakhir.

Immancabili le Dirette LIVE offerte da Motorsport.com, grazie a cui potrete seguire ogni istante ciò che accade dentro e fuori la pista.

Palinsesto Sky (dirette)

Venerdì 4 dicembre

Libere 1: ore 14:30-16:00

Libere 2: ore 18:30-20:00

Sabato 5 dicembre

Libere 3: ore 15:00-16:00

Qualifiche: ore 18:00-19:00

Domenica 6 dicembre

Gara: ore 18:10-20:10

Palinsesto TV8 (differite)

Sabato 5 dicembre

Qualifiche: ore 19:30

Domenica 6 dicembre

Gara: ore 19:10

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 4 dicembre

Libere 1: ore 14:00-16:10

Libere 2: ore 18:00-20:10

Sabato 5 dicembre

Libere 3: ore 14:30-16:10

Qualifiche: ore 17:30-19:10

Domenica 6 dicembre

Gara: ore 17:40-20:20