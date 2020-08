F1 2020: orari TV di Sky e TV8 del GP di Spagna

La Formula 1, in questo periodo, non conosce pausa. Il Circus iridato vi terrà compagnia anche nel fine settimana di Ferragosto con il Gran Premio di Spagna, che si terrà sul tracciato catalano del Montmelo.

Si tratterà di un appuntamento importante per i team, perché potranno verificare i miglioramenti delle rispettive monoposto rispetto ai test effettuati tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, prima che la pandemia da COVID-19 costringesse il motorsport a chiudere per qualche mese.

Per seguire in televisione il fine settimana del GP di Spagna vi proponiamo di seguito i palinsesti televisivi di Sky - che trasmetterà tutte i turni in diretta - e TV8, che invece proporrà qualifiche e gara in differita sul Digitale Terrestre.

Immancabili le Dirette LIVE offerte da Motorsport.com, con cui potrete sapere tutto ciò che accade in pista e nel Paddock qualora non foste in grado di seguire il weekend del Montmelo in televisione.

Palinsesto di SKY (Dirette)

Venerdì 14 agosto

Libere 1: 11:00-12:30

Libere 2: 15:00-16:30

Sabato 15 agosto

Libere 3: 11:00-12:00

Qualifiche: 15:00-16:00

Domenica 16 agosto

Gara: 15:10

Palinsesto di TV8 (Differite)

Sabato 15 agosto

Qualifiche: 18:00-19:00

Domenica 16 agosto

Gara: dalle 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 14 agosto

Libere 1: 10:30-12:40

Libere 2: 14:30-16:40

Sabato 15 agosto

Libere 3: 10:30-12:10

Qualifiche: 14:30-16:10

Domenica 16 agosto

Gara: 14:40