F1 2020: gli orari TV di Sky e TV8 del GP Toscana Ferrari 1000

Archiviato il Gran Premio d'Italia con la clamorosa vittoria di Pierre Gasly e dell'Alpha Tauri, è già tempo di volgere lo sguardo ad un fine settimana storico per la Formula 1.

Non solo per la prima volta il Circus sbarcherà sulle colline toscane del Mugello per la prima volta, ma si celebrerà anche il GP numero 1000 della storia della Ferrari, anche se per gli uomini della Rossa non sarà sicuramente semplice regalare una gioia ai suoi tifosi.

2800 fortunati potranno assistere alla gara dal vivo ed anche questa è una prima volta per la stagione 2020 segnata dalla pandemia del Coronavirus. Per tutti gli altri invece ci sarà l'opportunità di collegarsi in diretta non solo tramite Sky Sport F1 HD, ma anche tramite TV8 e TV8 HD.

Di seguito, ecco la programmazione completa del Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com:

Dirette SKY Sport F1 HD

Venerdì 11 settembre

Ore 11:00 - Prove Libere 1

Ore 15:00 - Prove Libere 2

Sabato 12 settembre

Ore 12:00 - Prove Libere 3

Ore 15:00 - Qualifiche

Domenica 13 settembre

Ore 15:10 - Gara

Dirette TV8 e TV8 HD

Sabato 12 settembre

Ore 13:00 - Prove Libere 3 (differita)

Ore 15:00 - Qualifiche

Domenica 13 settembre

Ore 15:10 - Gara

Dirette LIVE Motorsport.com

Venerdì 11 settembre

Ore 10:30 - Prove Libere 1

Ore 14:30 - Prove Libere 2

Sabato 12 settembre

Ore 11:30 - Prove Libere 3

Ore 14:30 - Qualifiche

Domenica 13 settembre

Ore 14:40 - Gara