F1 2020: gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Russia

Smaltito il fine settimana di pausa della Formula 1 che ha seguito il Gran Premio di Toscana Ferrari 1000, i protagonisti del Circus iridato tornano al volante delle rispettive monoposto in questo fine settimana per affrontare il decimo appuntamento del Mondiale 2020.

Questo weekend la F1 sarà in scena a Sochi, per disputare il Gran Premio di Russia. Per seguire tutto il fine settimana potrete sintonizzarvi su Sky, che come al solito trasmetterà in diretta tutti i turni del weekend di Sochi. TV8, invece, trasmetterà in differita Qualifiche e gara.

Non poteva mancare l'ormai classico palinsesto offerto da Motorsport.com. Stiamo parlando delle nostre Dirette LIVE, con cui potrete seguire ogni istante del weekend di Sochi ovunque voi siate.

Palinsesto SKY (dirette)

Venerdì 25 settembre

Prove Libere 1: ore 10:00 - 11:30

Prove Libere 2: ore 14:00 - 15:30

Sabato 26 settembre

Prove Libere 3: ore 11:00 - 12:00

Qualifiche: ore 14.00 - 15.00

Domenica 27 settembre

Gara: ore 13:10

Palinsesto TV8 (differite)

Sabato 26 settembre

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 27 settembre

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 25 settembre

Prove Libere 1: ore 09:30 - 11:40

Prove Libere 2: ore 13:30 - 15:40

Sabato 26 settembre

Prove Libere 3: ore 10:30 - 12:10

Qualifiche: ore 13.30 - 14.30

Domenica 27 settembre

Gara: ore 12:40