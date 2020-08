F1 2020: gli orari TV di SKY e TV8 del GP del Belgio

Passata la settimana di stop, torna protagonista la Formula 1 e lo farà in grande stile, correndo su una delle piste più belle e iconiche dell'intero calendario: Spa-Francorchamps.

Il Gran Premio del Belgio è ormai alle porte. Per seguire tutti i turni di prove libere, qualfiche e gara vi proponiamo qui sotto i palinsesti televisivi di Sky - che trasmetterà tutte le sessioni in diretta - e TV8, che invece manderà in differita qualifiche e gara.

Non possono certo mancare le Dirette LIVE offerte da Motorsport.com, con cui potrete rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che avviene in pista e nel paddock di Spa.

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 28 agosto

Ore 11:00 - Prove Libere 1

Ore 15:00 - Prove Libere 2

Sabato 29 agosto

Ore 12:00 - Prove Libere 3 – Sky Sport F1

Ore 15:00 - Qualifiche

Domenica 30 agosto

Ore 15:10 - Gara

Palinsesto TV8 Differite)

Sabato 29 agosto

Ore 17:00 - Qualifiche

Domenica 30 agosto

Ore 16:30 - Gara

Dirette LIVE Motorsport.com

Venerdì 28 agosto

Ore 10:30 - Prove Libere 1

Ore 14:30 - Prove Libere 2

Sabato 29 agosto

Ore 11:30 - Prove Libere 3 – Sky Sport F1

Ore 14:30 - Qualifiche

Domenica 30 agosto

Ore 14:40 - Gara