F1 2020: ecco gli orari TV di SKY e TV8 del GP 70° Anniversario

Nel calendario 2020 di Formula 1 non c'è un attimo di sosta. A poco meno di una settimana dal Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone torna protagonista e sede della seconda gara consecutiva del Circus iridato nel Regno Unito.

Questa volta sulla pista che è situata a pochi passi dalla fabbrica della Racing Point, futura Aston Martin, si terrà il Gran Premio 70° Anniversario, in onore dei 70 anni che compie quest'anno la Formula 1.

Per seguire il quinto appuntamento della stagione potrete fare affidamento a Sky, che trasmetterà in diretta tutto il fine settimana di Silverstone, e su TV8, che invece manderà in differita qualifiche e gara sul digitale terrestre. Vi proponiamo inoltre il palinsesto delle Dirette LIVE di Motorsport.com, con cui potrete rimanere sempre aggiornati su quanto accade in pista e nel paddock per tutto il fine settimana.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 7 agosto

12:00-13:30 - Libere 1

16:00-17:30 - Libere 2

Sabato 8 agosto

12:00-13:00 - Libere 3

15:00-16:00 - Qualifiche

Domenica 9 agosto

15:10 - Gara

Differite TV8 (Digitale Terrestre)

Sabato 8 agosto

19:45-20:45 - Qualifiche

Domenica 9 agosto

19:30 - Gara

