Il coronavirus e gli incendi in Australia non fermano la F1 che scatterà regolarmente questo weekend da Melbourne. Un anno fa qui fu dominio Mercedes, con Bottas che tagliò il traguardo davanti ad Hamilton. Il circuito di Albert Park negli ultimi tre anni però ha visto trionfare per ben due volte Sebastian Vettel su Ferrari.

Proprio il tedesco rincorre, ad una sola lunghezza, il record di successi su questo tracciato che è di Michael Schumacher, che qui ha tagliato il traguardo davanti a tutti per ben quattro volte. Occhi puntati anche su Kimi Raikkonen, che su questa pista ha già vinto due volte e un anno fa, al debutto con l'Alfa Romeo Racing, colse un ottimo ottavo posto.

Dirette RSI, SRF, ORF, RTL e RTS

Venerdì 13 marzo

ore 6:00-7:30, F1, Prove libere 2 (ORF1)

Sabato 14 marzo

ore 7:00, F1, Qualifiche (SRF Zwei, ORF1, RTL, RSI La2)

Domenica 15 marzo

ore 6:10, F1, Gara (SRF Zwei, ORF1, RTL, RTS2, RSI La2)

Dirette Canal+

Venerdì 13 marzo

ore 2:00-3:30, F1, Prove libere 1 (Canal+ Decale)

ore 6:00-7:30, F1, Prove libere 2 (Canal+ Decale)

Sabato 14 marzo

ore 4:00-5:00, F1, Prove libere 3 (Canal+ Decale)

ore 7:00, F1, Qualifiche (Canal+ Decale)

Domenica 15 marzo

ore 6:10, F1, Gara, diretta (Canal+)

