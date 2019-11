F1 2019: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP degli Stati Uniti

Dopo aver mancato l'appuntamento per appena 4 punti, nonostante la vittoria, Lewis Hamilton ha subito un'altra occasione per portarsi a casa il suo sesto titolo iridato, perché la Formula 1 nel weekend torna in pista ad Austin.

Il tracciato statunitense ospita il terzultimo appuntamento stagionale e queste volta le qualifiche e la gara saranno in diretta sia su Sky Sport F1 HD che su TV8 e TV8 HD. Per gli appassionati di Formula 1 si prospetta quindi un altro weekend di serate davanti alla televisione.

Di seguito, ecco il palinsesto completo, compreso quello dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 1 novembre

17:00-18:30 - Libere 1

21:00-22:30 - Libere 2

Sabato 2 novembre

19:00-20:00 - Libere 3

22:00-23:00 - Qualifiche

Domenica 3 novembre

20:10 - Gara

