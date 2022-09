F1 | 10 posizioni di penalità in griglia per Tsunoda a Monza

Inizia in salita il GP d’Italia per Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese dell’AlphaTauri, infatti, dovrà scontare l’arretramento di 10 posizioni sulla griglia di partenza per aver ricevuto la quinta reprimenda in Olanda.

Al termine del GP di Zandvoort, Tsunoda era stato convocato dai commissari per aver guidato fino ai box con le cinture allentate dopo essersi fermato in pista. Le precedenti quattro reprimende ricevute erano state emesse per infrazioni relative alla guida.

Nello specifico Tsunoda era stato sanzionato per aver troppo piano nelle corso della qualifiche del GP d'Australia e per aver poi ostacolato nelle prove libere Sebastian Vettel in Australia, Charles Leclerc in Bahrain e Kevin Magnussen a Monaco.

Parlando in occasione dell’incontro con la stampa del giovedì, Tsunoda si è detto dispiaciuto per la reprimenda ricevuta in Olanda e deluso dal fatto che la maggior parte delle sue ammonizioni siano state emesse per infrazioni avvenute nelle sessioni di prove libere.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

"È un peccato che mi abbiano inflitto una reprimenda. Non ho potuto controllare quella situazione più di tanto. Inoltre, la maggior parte delle reprimende che ho ricevuto risale alla prima metà della stagione, quando la maggior parte delle volte si trattava di traffico nelle prove libere e la regola non era ancora stata stabilita".

"Naturalmente non è l'ideale, ma comunque è così. Almeno le posso azzerare per la seconda metà di stagione”.

Dopo Monaco, che è stata la terza ammonizione per Tsunoda per aver ostacolato altri nelle prove libere, gli steward hanno sostenuto che "non è comune imporre sanzioni per aver ostacolato durante le sessioni di prove libere", ma hanno ritenuto che il suo impeding a Kevin Magnussen "fosse sufficientemente grave da giustificare la sanzione imposta".

Tsunoda non è l'unico pilota che dovrà arretrare in griglia. Lewis Hamilton è destinato a partire dal fondo dopo aver montato la quarta power unit Mercedes della stagione, ed anche Valtteri Bottas dovrebbe scontare la stessa penalità.

Dai rumors emersi, poi, sembra che anche Sergio Perez cambiare power unit e questa scelta costringerà il messicano ad una rimonta dalle retrovie