F1 | Doppietta Ferrari in Bahrain: vince Leclerc, Sainz secondo

Giù il cappello per la Ferrari che ha iniziato la nuova era della F1 con la macchina più competitiva: Charles Leclerc ha vinto il GP del Bahrain con autorità e Carlos Sainz ha concluso secondo, per cui la Scuderia lascia Sakhir anche in testa al mondiale Costruttori dopo una storica doppietta. Bisogna andare dietro di dodici anni per rivivere un'emozione così intensa.

Giù il cappello per la FIA e la F1 che hanno azzeccato il cambio delle regole, offrendo agli appassionati monoposto molto diverse e capaci di lottare fra di loro senza soffrire della scia: dopo il primo pit stop abbiamo assistito a una strepitosa battaglia fra Max Verstappen, che attaccava sul rettilineo e passava alla curva 1, e Charles Leclerc che con freddezza e lucidità, ha sempre replicato all'olandese, riprendendosi puntualmente la testa della classifica.

Mattia Binotto ha vinto la sua sfida di riportare la Ferrari al vertice della F1 con il cambio delle regole: ha mantenuto la promessa, spegnendo le voci di chi voleva dei cambiamenti nella GeS dopo le prime gare. I "perdenti" degli ultimi due anni hanno vinto, riportando il Cavallino dove merita, collezionando il 239esimo successo di una storia che è ancora tutta da scrivere, dopo che la Scuderia era rimasta a bocca asciutta dal GP di Singapore con Sebastian Vettel.

La Ferrari ha impressionato con una coppia di piloti perfetta, con la macchina migliore e un motore "Superfast" molto potente e una squadra che ha saputo ritrovare i pit stop più veloci: tutto perfetto!

Abbiamo assistito a un GP straordinario con tutti gli ingredienti: la clamorosa superiorità della Ferrari con la F1-75, l'incredibile ritiro delle due Red Bull che hanno tolto di scena Max Verstappen al giro 54 e Sergio Perez bloccato in pista all'ultimo giro con il motore spento dopo un testacoda.

La squadra campione del mondo ha pagato le carenze di affidabilità: era suonato un campanello d'allarme quando abbiamo visto l'AlphaTauri di Pierre Gasly andare a fuoco per un cedimento alla power unit. Brutto segno per l'affidabilità Honda. Il cambio delle regole sembra aver rimescolato le carte, per cui a podio subito dietro alle Ferrari è spuntato Lewis Hamilton.

L'epta campione non poteva sperare di più con una W13 zoppicante, ma grazie alla safety car causata da Gasly è tornato a fiutare un piazzamento importante davanti al nuovo compagno di squadra George Russel, sempre alle sue spalle.

Dei cedimenti finali hanno beneficiato Kevin Magnussen quinto con la Haas e Valtteri Bottas sesto con l'Alfa Romeo. Il finlandese ha rimediato a una partenza pessima che lo ha fatto scivolare al 14esimo posto al primo giro. La squadra di Hinwil mette in bacheca anche il punticino di Guanyu Zhou a punti con la C42 al debutto in F1: il cinese era stato giudicato non degno della F1 e ha subito smentito i criticoni.

Positiva anche la prestazione di Esteban Ocon settimo con l'Alpine corroborata dal nono di Fernando Alonso: il francese ha pagato anche 5 secondi di penalità per il contatto iniziale che ha rovinato la gara di Mick Schumacher, rimasto fuori dai punti con la Haas.