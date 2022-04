F1 | Ferrari perfetta, Leclerc avvisa Max delle sue intenzioni

Trovare un motivo particolare dietro la doppietta che la Ferrari ha ottenuto nel Gran Premio del Bahrain non è possibile. Questo perché oggi a Sakhir tutto ha funzionato alla perfezione, proponendo un mosaico con incastri perfetti senza pezzi più preziosi di altri.

Non solo Charles Leclerc, non solo Carlos Sainz e non solo la F1-75, uscita da Sakhir con lo scettro di monoposto regina ai blocchi di partenza del 2022. Lo scenario rosso ha proposto anche pit-stop perfetti, strategie corrette, una gestione degli pneumatici ottimale e una concentrazione che è spiccata nei momenti di tensioni, non pochi nei 57 giri di Sakhir.

Charles Leclerc e Carlos Sainz si abbracciano dopo la doppietta in Bahrain Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Il primo ostacolo da superare per puntare al successo nel Gran Premio del Bahrain era tramutare la pole position conquistata ieri da Leclerc nella leadership alla prima curva. Senza questa metamorfosi la strada sarebbe stata in salita, ma Charles è stato impeccabile, con un ottimo scatto che gli ha consentito di coprire Verstappen prima della staccata di curva 1.

Con il monegasco a fare da lepre e Max costretto ad inseguire è emersa la F1-75, che a suon di due decimi al giro ha permesso a Leclerc di costruire un margine cruciale per difendersi dal tentativo di undercut arrivato puntuale da parte dal muretto box della Red Bull. Dopo il suo primo pit-stop la Ferrari numero 16 è tornata in pista al comando, ma con Verstappen (a gomme calde e nuove) negli scarichi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, combatte con Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Qui è salito in cattedra Leclerc. Dopo due stagioni di letargo forzato, Charles è tornato a respirare quell’aria assaggiata a tratti nel 2019, confermando non solo di essere sempre lui, ma proponendosi in una versione ancora migliore rispetto al rookie terribile di tre anni fa.

Il modo in cui Leclerc ha gestito il forcing di Verstappen è stato esemplare. Conscio dell’impossibilità di difendersi dalla Red Bull quando Max ha potuto contare sul DRS, Charles ha risparmiato l’ibrido sul rettilineo principale utilizzandolo per contrattaccare tra la curva 3 e 4. In più Leclerc ha anticipato il punto di frenata per far transitare davanti la Red Bull nel ‘detection point’ del DRS alla staccata di curva 1, assicurandosi l’ala mobile aperta dopo la curva 3. Per tre volte Verstappen ha superato la Ferrari, e per tre volte Leclerc ha risposto, ma in questo lasso di tempo Charles ha portato in temperatura le gomme, riuscendo poi a prendere il largo.

Carlos Sainz Jr, Ferrari, 2a posizione, Charles Leclerc, Ferrari, 1a posizione, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3a posizione, sul podio di Sakhir Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sulla carta la safety car finale avrebbe potuto offrire un’ultima opportunità a Verstappen, trasformandosi invece in un assist per Sainz, che ha completato la festa rossa con una doppietta che supera anche le già rosee aspettative della Scuderia.

Quando le due monoposto sono transitate sotto la bandiera a scacchi è stato un mix di emozioni per gli uomini in rosso, ad iniziare dai due piloti (con Leclerc ovviamente più felice di Sainz) fino a tutta la squadra.

Gioia, riscatto, soddisfazione, tante sensazioni sono emerse all’interno di un gruppo di lavoro che ha vissuto giornate durissime, soprattutto nel 2020. E per chi attraversato momenti difficili, vedere sul podio Leclerc e Sainz (accompagnati da Mattia Binotto) è stato un momento molto, molto speciale.

Charles Leclerc, Ferrari, festeggia la vittoria con la sua squadra Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La fiducia della vigilia ora è nero su bianco, 44 punti nella classifica Costruttori che certificano una partenza da sogno. Nella notte di Sakhir le pacche sulle spalle (anche da parte di qualche avversario) si sono protratte fino a tardi, ma come da tradizione la Formula 1 va veloce, velocissima, e così poche ore dopo il podio c’era già chi si interrogava sugli obiettivi che potrà raggiungere questa Ferrari.

È presto, molto presto per lanciarsi in proiezioni su ciò che sarà, davanti c’è la stagione più lunga nella storia della Formula 1 e un ciclo tecnico appena iniziato. L’impressione è che la Scuderia ha (e avrà) tutto per giocarsela, ma per una sera è meglio fermarsi sul presente, e celebrare è una bella storia di riscatto, per nulla scontata, che ha riportato la Ferrari dove deve essere.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images