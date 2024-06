F1 | Diamo i numeri dopo 8 GP: Red Bull, non è Perez il problema

Il primo terzo della stagione 2024 è in archivio. Le otto gare del mondiale fin qui disputate hanno confermato alcuni dei pronostici della vigilia, ma i risultati arrivati a partire dalla prima tappa in Bahrain alla bandiera a scacchi di Monte Carlo, hanno disegnato una classifica generale non priva di sorprese.

Dal confronto dei numeri dopo Monaco 2024 con quelli registrati dopo l’ottava gara del 2023, emerge uno scenario che offre molte valutazioni, utili anche come chiave di lettura dei due terzi di stagione ancora da disputare.

La Red Bull e Max Verstappen sono dove tutti si aspettavano di vederli, ovvero in vetta alle due classifiche mondiali, ma qualche considerazione emerge anche nel caso del tandem campione del mondo. Rispetto al 2023 la Red Bull ha accusato un calo di 45 punti, confermato in percentuale da entrambi piloti.

Non è Perez il problema della Red Bull, di fatto è in linea con il suo rendimento di dodici mesi fa rapportato al potenziale della monoposto. Per quanto la squadra abbia chiesto a Checo un salto in avanti che in termini di cifre non si è visto, a determinare il calo è stato il recupero degli avversari, in particolare McLaren e Ferrari.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Erik Junius

Solo tre squadre hanno fatto un passo in avanti rispetto a dodici mesi fa. La prima, in termini di crescita, è la McLaren, ma è un verdetto atteso considerando che la versione ‘B’ della monoposto 2023 debuttò solo in Austria.

Fa comunque una certa impressione confrontare i 184 punti conquistati in otto gare dal tandem Norris-Piastri contro i soli 17 del 2023. Oscar lo scorso anno aveva concluso il primo terzo di stagione con 5 punti all’attivo, Norris con 12, mentre ora Lando è terzo nel mondiale, stessa posizione occupata dalla McLaren in quella Costruttori.

Team: confronto dei risultati dopo 8 GP (2024-2023)

Team Posiz.24 Posiz.23 Diff. Punti 24 Punti 23 Diff Diff % Red Bull 1 1 - 276 321 -45 -14% Ferrari 2 4 +2 252 122 +130 +106% McLaren 3 6 +3 184 17 +167 +982% Mercedes 4 2 -2 96 167 -71 -42% Aston Martin 5 3 -2 44 154 -110 -65% Racing Bull 6 10 +4 24 2 +22 +1100% Haas 7 8 +1 7 8 -1 -12,5% Williams 8 9 +1 2 7 -5 -71% Alpine 9 5 -4 2 44 -42 -95% Sauber Stake 10 7 -3 0 9 -9 -100%

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Salto importante anche in casa Ferrari, che vede il bottino raddoppiato rispetto alle prime otto gare del 2023. Per la Scuderia c’è stato il salto dal quarto al secondo posto nella classifica Costruttori, con 130 punti in più rispetto al difficile inizio di 2023.

Spicca il balzo di Leclerc (da settimo a secondo grazie a 84 punti in più) e la bontà della crescita della SF-24 risulta anche dai numeri di Sainz, che, rispetto a dodici mesi fa, ha disputato una gara in meno essendo stato costretto a disertare il GP dell’Arabia Saudita.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

La terza ed ultima squadra ad aver migliorato (e di molto) la sua posizione, è la Racing Bull. Dai soli due punti di dodici mesi fa, la squadra di Faenza ha scalato quattro posizioni nella classifica Costruttori dove occupa una salda sesta posizione.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Alpine Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Tra le squadre che hanno perso maggiormente terreno nel primo terzo di stagione 2024 spiccano Alpine e Aston Martin. Un tracollo, quello del team di Enstone, ma anche nel caso di Aston Martin la differenza in termini di punti (da 154 a 44) denota un deciso calo di tendenza rispetto al grande inizio di 2023. Passo indietro importante anche nel caso di Mercedes, dove spiccano i 60 punti in meno conquistati da Lewis Hamilton rispetto a dodici mesi fa.

Piloti: confronto dei risultati dopo 8 GP (2024-2023)

Pilota Pos. 2024 Pos. 2023 Diff. Punti 24 Punti 23 Diff Diff % Vax Verstappen 1 1 - 169 195 -26 -13% Charles Leclerc 2 7 +5 138 54 +84 +155% Lando Norris 3 11 +8 113 12 +101 +841% Carlos Sainz * 4 5 +1 108 68 +40 +58% Sergio Perez 5 2 -3 107 126 -19 -15% Oscar Piastri 6 14 +8 71 5 +66 +1320% George Russell 7 6 -1 54 65 -11 -17% Lewis Hamilton 8 4 -4 42 102 -60 -58% Feranando Alonso 9 3 -6 33 117 -84 -71% Yuki Tsunoda 10 17 +10 19 2 +17 +850%

* una gara in meno rispetto al 2023

Nella top-10 della classifica piloti oltre ai già citati Leclerc, Norris e Piastri (leader nella classifica dei miglioramenti) emerge la grande crescita di Yuki Tsunoda, una delle sorprese in assoluto del primo terzo di stagione grazie anche ad una Racing Bulls in forte ascesa.

George Russell, Mercedes W15 Foto di: Erik Junius

In picchiata c'è Fernando Alonso, mentre George Russell ha limitato il calo di performance rispetto ad Hamilton partendo però da una situazione meno buona (di dodici mesi fa) rispetto al suo compagno di squadra.