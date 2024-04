F1 | Prima fila Red Bull a Suzuka, Sainz quarto spera nella gara

Questa volta la pole position se l'è dovuta sudare: Max Verstappen ha conquistato la quarta partenza al palo stagionale nel GP del Giappone con il tempo di 1'28"197 che è quasi sette decimi più veloce dello scorso anno. L'olandese, però, è stato insidiato da Sergio Perez che, con un giro perfetto, è riuscito a portarsi a soli 66 millesimi, dando convinzione a chi vorrebbe allungargli il contratto anche per il prossimo anno.

La Red Bull monopolizza la prima fila del 2024 con una certa facilità, ma la RB20 è superlativa nel giro secco, mentre ha mostrato dei dubbi nel long run accusando un imprevisto sottosterzo. Verstappen colleziona la 36 pole in carriera, ma non è il tipo di volersi accontentare solo di essere davanti nella griglia di partenza.

E' proprio il caso di dirlo perchéi due piloti in seconda fila potrebbero avere un passo molto interessante in gara: Lando Norris è terzo con la McLaren con un ottimo 1'28"489. L'inglese sa inventare il giro con il suo talento, ma la sensazione è che la MCL38 è in crescita. La conferma arriva da Oscar Piastri sesto a due decimi da Lando. Il team di Enstone sarà temibile in gara, anche se la monoposto "papaya" non è stata consistente nella simulazione di gara come la Ferrari.

E, allora, la vera minaccia delle Red Bull potrebbe essere Carlos Sainz. Lo spagnolo è quarto con un distacco di quasi un secondo. La Scuderia ha lavorato per la corsa e ha forse penalizzato troppo la qualifica, ma la SF-24 è parsa la monoposto migliore in simulazione della gara. Il madrileno è stato bravo a sfruttare il potenziale che aveva a disposizione, mentre è stato deludente Charles Leclerc solo ottavo con la seconda rossa.

Il monegasco è decisamente in difficoltà con la SF-24: il distacco di oltre mezzo secondo da Max, che lo colloca fra le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, testimonia che Charles non ha ancora capito come va guidata la rossa. Il ferrarista è stato costretto a usare due treni di gomme soft in Q1 per essere sicuro di superare il taglio, per cui è rimasto solo con un set in Q3. Giustamente Leclerc ha fatto il suo tentativo a metà sessione, per evitare il rischio di una bandiera rossa.

La Ferrari non ha entusiamato al sabato, ma i punti si danno alla domenica: Sainz è consapevole di avere una buona oppotunità domani, mentre la posizione di Leclerc è decisamente più complessa. Ancora una volta il monegasco condiziona la sua corsa già in qualifica.

Dicevamo di Lewis Hamilton settimo che ha avuto il gusto di stare davanti a George Russell con una W15 ancora molto staccata dai primi. Yuki Tsunoda con la Racing Bulls ha fatto il suo miracolo entrando in Q3 per capitalizzare un ottimo decimo posto, ma il vero protagonista è stato Fernando Alonso. Lo spagnolo a volte è discutibile per certi atteggiamenti, ma quando guida dimostra di essere un campione integro: l'asturiano ha ricevuto il nuovo pacchetto aerodinamico dell'Aston Martin solo questa mattina, visto che il primo esemplare era stato riservato a Lance Stroll.

Fernando ha portato la "verdona" in quinta posizione, ma poteva attaccare la seconda fila, visto che è arrivato a 4 millesimi dalla Ferrari di Sainz.

Non entra in Q3 Daniel Ricciardo con la Racing Bull: l'australiano paga solo 55 millesimi dal piccolo giapponese, ma è quanto basta per restare in 11esima posizione, subendo un drastico 4 a 0 con Yuki Tsunoda. La monoposto di Faenza è seguita da Nico Hulkenberg che si è visto cancellare il tempo per track limit nel primo run della Q2. Il tedesco con l'ultimo tentativo che gli è rimasto si è sistemato al 12esimo posto con la Haas, raccogliendo il massimo con la VF-24.

Finalmente una qualifica positiva di Valtteri Bottas: il finlandese si è arrampicato in 13esima piazza grazie a un giro che ha inventato su una pista come quella di Suzuka che lo ha sempre esaltato, andando oltre i limiti della Sauber. Se vuole è ancora capace di tirare fuori gli artigli.

Esteban Ocon è 14esimo con la Williams: l'anglo-thailandese ha fatto il suo portando la FW44 in Q2: non si poteva chiedergli niente di più con una macchina in difficoltà in Giappone. Eccellente anche la prestazione di Esteban Ocon che sistema la migliore Alpine in 15esima posizione: la gratifica della Q2 però è merito del pilota più che della crescita della vettura. E a Enstone si devono preoccupare...

E' clamorosa l'esclusione di Lance Stroll già in Q1: il canadese è solo 16esimo con l'Asron Martin che a Suzuka ha portato al debutto la nuova aerodinamica che ha permesso ad Alonso di... volare. Il distacco di otto decimi nella prima frazione rispetto al compagno di squadra testimonia che il canadese non ha trovato il feeling con l'importante aggioramento della "verdona".

Pierre Gasly è 18esimo con l'Alpine: il francese ha fatto il possibile per stare fuori dall'ultima fila, ma fatica a trovare la confidenza sulla macchina, rispetto a quello che riesce a fare Esteban Ocon.

A 12 millesimi di secondo della A524 c'è Kevin Magnussen con la Haas, mentre Logan Sargeant si accontenta di prendere il via del GP con la Williams con il telaio sbattuto nelle prove libere: l'americano, comunque, ha fatto meglio di Guanyu Zhou che non è riuscito a innescare le gomme della sua Sauber.