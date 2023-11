F1 | Verstappen ad Abu Dhabi non lascia niente, Leclerc piazzato

Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi e diventa il terzo pilota della storia della F1 dopo Lewis Hamilton e Michael Schumacher: l'olandese arriva a quota 54 successi scavalcando Sebastian Vettel fermo a 53 affermazioni. L'olandese non poteva chiudere meglio una stagione 2023 trionfale che lo ha portato al terzo titolo mondiale e a 19 trionfi su 22 gare disputate. Se poi ci mettiamo che Max è anche alla quarta vittoria di fila a Yas Marina, in un weekend dove ha collezionato anche pole position e giro più veloce (1'6"993"), beh restano pochi aggettivi non già detti per l'arancione. La Red Bull chiude il campionato con un vantaggio tecnico che non sarà facile colmare per gli avversari, perché alla fine la Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso a 17 secondi.

Il monegasco dopo una buona partenza ha provato a punzecchiare Verstappen, ma l'olandese non è il tipo che si lascia attaccare senza reagire, per cui Charles è riuscito a mettere il naso della rossa per poco, pochissimo e poi si è dovuto riaccodare. Leclerc è stato perfetto: ha portato la SF-23 in prima fila e ha portato a casa un prezioso secondo posto, ma non è bastato alla Scuderia per conquistare la seconda posizione nel mondiale Costruttori. La Mercedes l'ha spuntata per tre punti, ma questa volta a mancare è stato Carlos Sainz: lo spagnolo è partito con le gomme Hard e, dopo uno stint troppo breve, ha rimontato nuovamente la dura. Mentre era risalito in zona punti, il madrileno è stato chiamato ai box all'ultimo giro per smarcare la seconda mescola: non è mai uscito dalla pit lane perché è stato ritirato. Peccato, sono mancati i punti di Carlos per chiudere bene la stagione.

Leclerc ci ha provato fino all'ultimo a sfidare la Mercedes: quando ha visto alle sue spalle arrivare Sergio Perez in rimonta, ha agevolato il sorpasso, nella speranza che il messicano riuscisse a conquistare un vantaggio di 5 secondi su George Russell che lo collocasse terzo in classifica dopo l'ingiusta penalità che si è visto appioppare nel sorpasso su Lando Norris.

L'operazione, lucidissima dal punto di vista strategico, (anche Verstappen si era offerto di rallentare per dare a Checo eventualmente la scia) non è servita a niente perché Perez è finito al quarto posto, con George Russell, terzo, a chiudere il podio con la Mercedes. L'inglese ha fatto una gara esemplare che ripaga la "Stella" di una stagione difficile e deludente. George le ha di nuovo suonate a Lewis Hamilton relegato a uno scialbo nono posto.

Ci si aspettava di più dalle McLaren che si sono accontentate di un quinto posto con Lando Norris e un sesto di Oscar Piastri: le vetture papaya non avevano il passo per stare con i primi tre. Norris ha chiuso la traiettoria al giro 47 mentre era stato infilato da Perez e la direzione gara ha pensato bene di penalizzare il messicano: scelta senza alcuna logica, tenendo conto dei precedenti.

Fernando Alonso con il settimo posto ottenuto con l'Aston Martin si è assicurato il quarto posto nel mondiale piloti alla pari con Charles Leclerc, mentre Lance Stroll con l'altra "verdona" è risalito a un buon decimo posto.

Eccellente la prestazione di Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri: il giapponese ha conquistato un meritatissimo ottavo posto, ma il nipponico ricorderà a lungo questa gara perché per la prima volta in carriera è stato in testa alla gara, sfruttando il pit stop di Max Verstappen.