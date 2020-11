Mercedes: la pancia della gomma Pirelli influenza la W11?

La Mercedes ha lavorato venerdì nella comprensione delle gomme Pirelli 2021. Lewis Hamilton ha riservato commenti poco lusinghieri sugli pneumatici Prototipo che la Casa milanese ha omologato il 1 novembre alla FIA.

La squadra di Brackley ha svolto un esperimento molto interessante nelle prove libere del GP del Bahrain: sulla W11 di Lewis Hamilton si sono visti due inserti di colore bianco sul bracket del braccio superiore della sospensione anteriore.

Di cosa si trattava? Di un particolare in prototipazione rapida realizzato in materiale elastico per analizzare in quale modo la nuova gomma anteriore Pirelli influenza il lavoro della sospensione trattandosi di un pneumatico che è di nuova costruzione.

Per assicurare una maggiore rigidezza alla struttura i tecnici milanesi hanno proposto un profilo che nel fianco è più arrotondato che può avere un impatto aerodinamico sui flussi che arrivano dall’ala anteriore. Non solo, ma la “pancia” quando la gomma si deforma sui cordoli potrebbe interferire proprio con il bracket, l’elemento sporgente dal porta mozzo, e magari sarà necessario ridisegnarlo in funzione di quanto il materiale “gommoso” si sarà deformato durante il test.

È interessante notare, quindi, quelle che per la Pirelli sono piccole modifiche agli pneumatici (le mescole rimarranno le stesse in uso dal 2019) in realtà possono avere dei riflessi sia sull’aerodinamica delle monoposto, sia sulla cinematica delle sospensioni. In particolare questo aspetto va a coinvolgere una parte della monoposto che è congelata e che, dunque, non potrebbe essere modificata se non usando un gettone di sviluppo fra i due concessi dalla FIA per la stagione prossima.