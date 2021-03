Elkann: "Il 2020 non è dimenticato. Anzi, ci ha resi più forti"

La presentazione della Ferrari SF21 si è conclusa con un messaggio del Presidente ed Amministratore Delegato John Elkann.

Ha parlato in piedi, con le mani appoggiate su una scrivania densa di icone della Scuderia e indossando un cardigan di un rosso non certo casuale. Il messaggio di Elkann ha descritto una Ferrari ansiosa di verificare in pista il potenziale del nuovo progetto.

“Il 2020 è alle nostre spalle – ha sottolineato il Presidente del Cavallino - ma non sarà dimenticato, anzi ci avrà resi più forti. Eccoci al 2021: non vediamo l’ora di tornare in pista. È stato eccitante vedere come Charles e Carlos hanno contribuito, insieme ai nostri tecnici e meccanici, alla preparazione della stagione. Questa eccitazione si può toccare con mano: tutti sono ansiosi di mettere in pista la vettura e dare il massimo”.

Infine un pensiero ai tifosi, senza proclami in termini di obiettivi stagionali, ma un messaggio chiaro sulla volontà della Scuderia di risalire la china onorando la sua storia.

“La presentazione è un momento molto speciale – ha concluso Elkann - il momento della verità. Ai nostri tifosi, agli appassionati della Formula 1: tutti noi in Ferrari vogliamo assicurarvi che onoreremo il nome del nostro fondatore, Enzo Ferrari, e che inizieremo il campionato 2021 col suo spirito vincente. Grazie”.

Ferrari SF21 1 / 8 Foto di: Ferrari Ferrari SF21 2 / 8 Foto di: Ferrari Ferrari SF21 3 / 8 Foto di: Ferrari Ferrari SF21 4 / 8 Foto di: Ferrari Ferrari SF21 5 / 8 Foto di: Ferrari Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 8 Foto di: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari 7 / 8 Foto di: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., Ferrari 8 / 8 Foto di: Ferrari