Eggington: "Ora andiamo nella galleria della Red Bull"

Il muso stretto è sicuramente l’elemento nuovo che più colpisce della AlphaTauri AT02. La nuova monoposto di Faenza nasce da una base buona, visto che l’anno scorso Pierre Gasly è riuscito a vincere il GP d’Italia a Monza. Per scoprire cosa è cambiato sulla vettura romagnola abbiamo chiesto al direttore tecnico, Jody Eggington.

La FIA Ha introdotto una serie di limitazioni sull’aerodinamica che dovrebbero ridurre il carico del 10%: state recuperando la downforce?

“Con le nuove regole che hanno mirato a una riduzione del carico aerodinamico, ci sono state imposte una serie di modifiche che abbiamo dovuto apportare al fondo, al diffusore e alle brake duct posteriori: tutto ciò ha richiesto molto lavoro per ottimizzare le parti a questi cambiamenti”.

“Il lavoro svolto per sviluppare la nostra vettura 2021 va ben oltre il rispetto delle modifiche normative e ha comportato delle modifiche a quasi tutte le superfici aerodinamiche. Non solo ma abbiamo ridisegnato diverse parti non visibili della vettura”.

“Abbiamo speso molto tempo per recuperare le perdite aerodinamiche dettate dalle nuove regole, e lo sviluppo proseguirà durante la stagione, visto che abbiamo deciso una suddivisione delle risorse tra i progetti 2021 e 2022, modulandoli per massimizzare il potenziale di entrambi i progetti”.

Le restrizioni dovute al Covid hanno avuto un impatto sulle normali procedure interne?

“Non appena la situazione dovuta al Covid è diventata chiara, abbiamo modificato le nostre procedure e i metodi di lavoro, che sono processi in costante revisione, soprattutto perché disponiamo della factory in Italia e una struttura anche nel Regno Unito”.

“Credo che la squadra si sia adattata abbastanza bene a convivere col virus. L’aumento dello smart-working è stato parte della strategia che abbiamo adottato, ma è stato ben implementato e le persone hanno reagito bene alla sfida. Tutti nel team hanno lavorato duramente per adattarsi a una situazione che si evolve”.

“Recentemente abbiamo trasferito i nostri aerodinamici dalla galleria del vento di Bicester (con modello al 50%) al wind tunnel dalla Red Bull (che lavora al 60%). Anche questo è stato un passaggio importante che ci permette di affinare la ricerca. Il gruppo di lavoro di Bicester è stato bravo perché ha limitato qualsiasi fermo della ricerca aerodinamica al minimo”.

“Un aspetto fondamentale nello sviluppo della AT02 sarà vincolato a quanto tempo e risorse dedicheremo a questa macchina e a quella del 2022. Abbiamo imparato a essere molto flessibili, ma nei test aerodinamici bisognerà essere più efficienti che in passato”.

La AT01 è parsa una buon a macchina: sarà il punto di partenza della nuova…

“Sì, credo che la AT01 sia stata la migliore macchina prodotta dal team. La STR14 non era una brutta monoposto, ma quella del 2020 è cresciuta molto bene durante la stagione e le sue prestazioni sono state il frutto del duro lavoro di tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto”.

“La AT02 beneficia dei due gettoni di sviluppo concessi dalla FIA. Riteniamo che il telaio e il propulsore forniscano una buona base di riferimento, quindi per il 2021 abbiamo speso i nostri token altrove”.

Le nuove gomme Pirelli che impatto hanno avuto sulla monoposto 2021?

“I cambiamenti che la Pirelli ha deciso di fare derivano da quanto hanno imparato sulla durata degli pneumatici l’anno scorso. Non bisogna dimenticare che la gomma 2020 era essenzialmente un pneumatico 2019, mentre le monoposto sono state sviluppate molto, quindi non ci sorprende che siano stati fatti degli interventi”.

“Abbiamo provato le nuove gomme e crediamo di avere una buona comprensione di come funzionano rispetto al pneumatico 2020. La costruzione è diversa, e questo dovrebbe consentire alla Pirelli di dare più libertà nella scelta delle pressioni minime di gonfiaggio. Questa è una buona cosa, poiché la pressione è sempre un argomento molto sensibile sulle prestazioni”.

Quali sinergie con Red Bull Technology avete sfruttato nella produzione della AT02?

“Il cambio, le sospensioni posteriori e alcuni componenti delle sospensioni anteriori per il terzo anno ci sono fornite da Red Bull Technology. Sulla vettura 2021 abbiamo scelto di mantenere le sospensioni posteriori e la scatola del cambio dello scorso anno”.

“Abbiamo scelto di utilizzare i nostri due token per introdurre un nuovo muso e per ridisegnare la parte esterna della sospensione anteriore. E così abbiamo potuto aggiornare anche alcuni componenti dello sterzo che sono forniti da Red Bull Technology, portandoli alle specifiche del 2020, come è concesso dal Regolamento Tecnico”.

Quale sarà la perdita nelle prestazioni con i tagli dell’aerodinamica?

“Abbiamo lavorato molto duramente per recuperare le prestazioni perse e anche per migliorare la mappa aerodinamica dell'auto. Quanto sarà veloce la nostra macchina? Non vorrei azzardare un numero preciso, ma nel complesso, tenendo conto di tutto, direi che probabilmente vedremo delle performance simili a quelle di metà 2020”.

Cosa possiamo aspettarci dalla Honda nella sua ultima stagione in F1?

“La Honda ci offre una nuova power unit per quest'anno e, quindi, abbiamo colto l'opportunità per sviluppare il packaging attorno ad essa. Honda è molto determinata a spingere fino alla fine del 2021 e siamo sicuri che il propulsore continuerà a fornire tutto ciò che è necessario”.