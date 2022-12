Ecco com'è il simulatore di F1 più realistico che si può comprare

Non sono mai stato così attaccato al volante di un'auto come ora che sto girando sul circuito di Formula 1 di Barcellona.

Quando le ruote di sinistra toccano il cordolo della curva 9, il profondo rombo e le vibrazioni che scuotono l'abitacolo colpiscono i sensi.

Ma c'è poco tempo per pensarci, o anche solo per godersi la sensazione (e il suono) che si prova.

Gli occhi sono già puntati sul punto di inserimento della curva a destra e sul tentativo di centrare perfettamente la corda, che si trova da qualche parte vicino alla cresta della collina.

Nonostante tutto ciò che è stato detto nel corso degli anni sulla velocità e la brutalità della guida di un'auto di F1, niente può spiegare a parole come il tempo si confonda quando si è al limite.

I millisecondi che il vostro cervello usa per valutare quanto vi siete avvicinati alla corda quando avete svoltato hanno già fatto passare troppo tempo. Non siete più dove pensavate di essere.

La curva 9 è già passata da un pezzo. Siete stati sputati fuori dall'altra parte della curva e ora state sfrecciando oltre il cordolo d'uscita e di nuovo quel ronzio e quella vibrazione vi attraversano.

Sempre afferrando saldamente il volante, riprendete il controllo, scendete dal cordolo ed iniziate a pensare alla curva successiva. Poi ripetete all'infinito.

Le sensazioni, il feeling, l'intensità e le emozioni di tutto ciò sono molto reali, anche se quella che sto guidando non è una vera e propria vettura di Formula 1.

In effetti, non sono affatto vicino a Barcellona. Sono in un'unità industriale alla periferia di Bristol e sto guidando quello che viene definito il simulatore più realistico disponibile in commercio.

Il DMG-1, costruito dall'azienda Dynisma, è considerato il secondo simulatore più realistico al mondo.

È battuto solo dal simulatore ufficiale Ferrari su misura che Dynisma ha costruito esclusivamente per la squadra di Maranello. Quindi è un'azienda che sa il fatto suo.

Quando si parla di realismo nei simulatori di corse, l'ossessione è spesso rivolta alla grafica e alla maneggevolezza delle auto. Se è bello e posso gareggiare bene contro l'IA o i miei compagni.

Ma quando si parla di vero realismo nei simulatori - o generatori di movimento, come preferisce chiamarli Ash Warne, fondatore e CEO di Dynisma - la grafica scende in fondo alla classifica delle priorità.

Ciò che conta per essere uno strumento efficace sia per i piloti che per i team che li utilizzano è la loro latenza, ovvero la velocità con cui le informazioni su ciò che l'auto sta facendo possono essere trasmesse al pilota per consentirgli di reagire.

Dynisma Motion Generator Photo by: Dynisma

Se un modello prevede che le ruote posteriori perdano trazione, ma il pilota non riesce a percepirlo abbastanza rapidamente da reagire, la vettura si gira in modo imprevedibile.

Questo feedback di informazioni deve essere elaborato e trasmesso al conducente non in decimi di secondo, ma in millisecondi. Negli anni passati si riteneva che una latenza di 20-50 millisecondi fosse accettabile.

Ma il DMG-1 ha portato le cose ad un livello superiore, riducendo la latenza a meno di cinque millisecondi, dieci volte meglio di altri simulatori attualmente disponibili sul mercato.

"È un parametro davvero critico", afferma Warne, che in precedenza ha guidato il team al simulatore della McLaren e ha lavorato con il modello di precedente generazione della Ferrari come ingegnere senior della dinamica del veicolo prima di fondare Dynisma nel 2017.

"Un simulatore è un sistema molto olistico, che bombarda tutti i sensi del conducente. Ma in ultima analisi, ciò che si cerca di fare in un simulatore, soprattutto in quelli ad alte prestazioni come la F1, è far sì che il pilota risponda nello stesso modo in cui risponderebbe sull'auto reale".

"Si dispone di un modello di veicolo molto accurato, che cattura tutta la fisica, ma poi è necessario un sistema di movimento di alto livello come la nostra tecnologia, che fornisce le informazioni al pilota il più rapidamente possibile".

"Il nostro sistema di movimento fornisce il feedback al pilota entro tre o cinque millisecondi, consentendogli di rispondere istantaneamente e di cogliere eventuali perdite di grip".

"Quello che succede spesso su altri simulatori, che non sono veloci come il nostro, è che il pilota cerca di seguire il simulatore e si ritrova con un po' di sovrasterzo. E il retrotreno va in testacoda perché non è stato in grado di prenderlo".

"Non hanno avuto quello spunto di sovrasterzo, quel movimento, in tempo".

Essendo riuscito ad evitare qualche testacoda, soprattutto in uscita dalla chicane finale a bassa aderenza di Spa e La Source, posso affermare che non c'è alcun ritardo nella rapidità con cui si manifesta questa sensazione.

È una cosa che ha notato anche il pilota di Formula E Jake Hughes quando ha provato il DMG-1.

"Immediato è la parola giusta", ha detto dopo averlo provato. "L'imbardata iniziale è molto immediata. La guida in curva è buona e molto realistica. Anche il contatto con la corda è buono nelle curve ad alta velocità, così come il vibrare degli pneumatici in caso di sottosterzo".

Dynisma DMG-1 motion simulator Photo by: Dynisma

Il vero valore di questa latenza di riferimento non è solo per i piloti, perché rende il simulatore uno strumento ancora più prezioso per i team che lo utilizzano.

Le configurazioni possono essere realizzate il più vicino possibile alla vita reale e questo può accelerare le conoscenze ingegneristiche.

Senza una latenza sufficientemente bassa e se la vettura del simulatore gira in continuazione, il suo valore come strumento si riduce.

Come dice Warne: "Spesso devono inserire il sottosterzo nell'assetto dell'auto per riuscire a percorrere il giro".

"Ma fondamentalmente non c'è correlazione tra l'assetto nel mondo reale e quello sul simulatore. Non si sta conducendo un test accurato e rappresentativo".

Un altro fattore critico per il realismo è la quantità di larghezza di banda che un simulatore può trasmettere. Qualche anno fa, si riteneva che 20 Hertz fossero sufficienti per l'ingegneria. Il Dynisma DMG-1 funziona a 100 Hz.

Warne aggiunge: "In passato si diceva che una larghezza di banda di circa 20 Hz fosse sufficiente".

"Il motivo era che se si prendeva a calci un'automobile, le oscillazioni del veicolo erano comprese tra 5 e 15 Hz. Quindi ci si è chiesti: 'Perché è necessario un valore molto più alto di questo?'".

"In realtà, le sospensioni non fanno altro che attenuare le frequenze che attraversano l'auto. Anche su un'auto da strada, le frequenze che raggiungono il conducente sono molto più elevate".

"Per esempio, quando si esce all'aperto e si passa su una striscia rumorosa, queste frequenze possono essere facilmente di 100 Hz e si sentono direttamente attraverso il veicolo".

"Ma ci sono anche i dati provenienti dal modello del veicolo che ci dicono cosa sta facendo l'auto, sia che si tratti delle vibrazioni degli pneumatici, sia che si tratti della dinamica dell'area di contatto e delle vibrazioni della trasmissione. Tutta questa pletora di informazioni arriva da frequenze molto basse a frequenze molto alte".

"Tutti gli altri simulatori hanno questo filtro, che riduce tutto a un sistema insensibile".

Dynisma sostiene che il DMG-1 si distingue anche per altri elementi. Uno di questi è l'assenza di rumori, sia meccanici che sonori, quando si muove.

Dopo aver percorso i giri di Barcellona e Spa (e sì, sono riuscito a fare l'Eau Rouge a tavoletta!), l'immersione nella guida è stata completa grazie al fatto che sembrava così naturale e reale. Nulla sembrava finto o inutilmente esagerato.

Warne aggiunge: "Il rapporto segnale/rumore, quindi i dati che trasmettiamo attraverso il nostro simulatore, arrivano al pilota senza tutta una serie di errori e rumori che si verificano su altri simulatori".

"Quando i piloti provano il nostro simulatore dopo averne provati altri, una delle prime cose che sentiamo dire è quanto siano meccanici i simulatori degli altri. Cosa che ovviamente non ci si aspetta da una simulazione accurata".

"Ci siamo concentrati fin dal primo giorno sull'eliminazione di tutte queste cose e abbiamo ottenuto un vero e proprio dispositivo di generazione di movimento puro, in cui ciò che il conducente sente è ciò che chiediamo, e non tutta una serie di altri rumori periferici".

Dynisma Motion Generator Photo by: Dynisma

I simulatori hanno fatto molta strada rispetto a quando la McLaren credeva che sarebbero stati uno strumento essenziale per ogni squadra.

È cambiato anche il fatto che, mentre un tempo erano appannaggio esclusivo dei team più ricchi di F1, oggi ne possono beneficiare team di ogni livello.

Dynisma ha indirizzato il suo DMG-1 proprio a questo mercato, offrendo una soluzione chiavi in mano che può essere adattata a qualsiasi categoria e a qualsiasi livello.

E il costo? "Per uno dei nostri simulatori di guida DMG-1, comprese le immagini, l'informatica, i modelli di veicoli e di terreno, il costo si aggira intorno ai 2-3 milioni di sterline", afferma Warne.

Non si tratta di spiccioli, ma, trattandosi di uno strumento finalizzato ad aiutare a migliorare le prestazioni e a fare potenzialmente la differenza tra la vittoria e la sconfitta, la storia dimostra che il successo nel motorsport ne richiede quasi subito uno.

"La McLaren è stata la prima a dimostrare che un simulatore di guida poteva essere uno strumento utile nello sviluppo di un'auto da corsa ad alte prestazioni", spiega Warne. "In pratica hanno eliminato i rischi per tutti".

"Fino a quel momento, nessuno sapeva che era possibile sviluppare uno strumento efficace. E questo ha dato a tutti gli altri lo stimolo per investire".

"Ma ora è stato dimostrato che si tratta di uno strumento davvero prezioso per lo sviluppo delle prestazioni di un'auto da corsa".

E, avendo avuto la fortuna di mettermi al volante dell'ultimo modello di Dynisma, le mie braccia stanche e il mio cervello ronzante possono testimoniare che i livelli di realismo sono di ben altro livello.