Ecco chi sono i piloti più giovani ad aver corso un GP di F1

Oliver Bearman è diventato uno dei più giovani piloti a prendere il via in una gara di F1 quando ha debuttato al Gran Premio dell'Arabia Saudita 2024.

Il 18enne ha sostituito il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ritiratosi dal weekend di gara a causa di un'appendicite.

In questo modo il britannico è diventato il 13° adolescente a correre un evento del Circus: ma chi sono gli altri 12 e come se la sono cavata? Scopriamolo insieme.

Max Verstappen (17 anni e 165 giorni)

Max Verstappen, Toro Rosso STR10 Renault Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Primo GP: Australia 2015

Gare: 187

Vittorie: 56

Max Verstappen è il pilota più giovane ad aver mai preso il via in un Gran Premio: aveva solo 17 anni e 165 giorni quando ha debuttato nel GP d'Australia del 2015. La F1 non ha mai visto nulla di simile, perché quando è stato annunciato il suo passaggio alla Toro Rosso, l'olandese aveva appena 16 anni, il che significa che non poteva ancora guidare legalmente su strada.

Ciò ha immediatamente spinto la FIA ad introdurre una regola secondo cui i futuri piloti di F1 devono avere almeno 18 anni e aver trascorso almeno due stagioni nelle serie cadette prima di raggiungere la massima categoria, dato che Verstappen aveva trascorso solo un anno in F3.

Il pilota della Red Bull non iniziò bene la sua carriera in F1, ritirandosi a 32 giri dal debutto per un guasto al motore. Nel resto della stagione, però, dimostrò di avere il potenziale per diventare un futuro Campione del Mondo, battendo tra l'altro il compagno di squadra Sainz, e questo lo portò alla promozione sulla vettura di Milton Keynes nel 2016.

Lance Stroll (18 anni e 147 giorni)

Lance Stroll, Williams FW40 Photo by: Motorsport Images

Primo GP: Australia 2017

Gare: 145

Vittorie: 0

Lance Stroll è entrato in F1 in circostanze controverse come Verstappen, ma per il canadese è stato il portare un sostegno finanziario al team Williams che lo ha fatto debuttare. Tuttavia, l'esordio è avvenuto dopo una carriera giovanile di successo, in cui Stroll ha vinto i campionati italiani di F4 e F3, per cui lui e la Williams hanno sostenuto che l'ingaggio dell'adolescente era basato sulle prestazioni.

La carriera di Stroll in F1 non è iniziata nel migliore dei modi: il suo debutto, GP d'Australia 2017, è stato il primo di tre ritiri consecutivi all'inizio della stagione. Alla fine è andato a punti al settimo round, a Montréal, prima di conquistare un sorprendente podio a Baku solo due settimane più tardi, diventando il secondo più giovane a riuscirci nella storia della F1 a 18 anni e 238 giorni e solo 11 giorni più vecchio del primo piazzamento di Verstappen tra i primi tre.

Oliver Bearman (18 anni e 304 giorni)



Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Primo GP: Arabia Saudita 2024

Gare: 1

Vittorie: 0

L'opportunità di Bearman in F1 si è materializzata in un vero e proprio colpo di scena perché annunciata solo poche ore prima delle prove finali, quindi il suo tempo al volante è stato molto limitato. Considerando ciò, il giovane pilota della Ferrari ha svolto un lavoro encomiabile, qualificandosi all'11° posto, a meno di un decimo dalla Q3, prima di concludere la gara con un bel settimo posto.

Questo risultato lo ha reso il terzo pilota più giovane di sempre a prendere il via a un Gran Premio di F1 in quello che per lui è il secondo anno in F2. La chiamata è stata talmente tardiva che Bearman ha dovuto rinunciare proprio alla gara di F2, nonostante avesse inizialmente ottenuto la Pole Position per la gara principale.

Lando Norris (19 anni e 123 giorni)

Lando Norris, McLaren MCL34 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Primo GP: Australia 2019

Gare: 106

Vittorie: 0

Lando Norris è entrato in McLaren nel 2017 e fin dall'inizio è stato chiaro che lo si stava preparando per un futuro in F1, visto che più tardi, nello stesso anno, è diventato il pilota di riserva ufficiale del team. Nel settembre 2018, prima che la stagione di Norris in F2 si concludesse, è stato annunciato come pilota della McLaren F1 per la stagione 2019, come parte di una formazione completamente nuova per il team insieme a Sainz.

Il debutto di Norris è avvenuto in occasione del GP d'Australia 2019, che all'epoca lo rendeva il terzo più giovane ad aver mai preso il via a una gara di F1, a 19 anni e 123 giorni. A Melbourne è finito fuori dai punti, nonostante avesse raggiunto la Q3, ma i punti sono poi arrivati presto e hanno portato Norris a ricevere un prolungamento del contratto a metà della sua impressionante stagione da esordiente.

Jaime Alguersuari (19 anni e 124 giorni)

Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR04 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Primo GP: Ungheria 2009

Gare: 46

Vittorie: 0

Jaime Alguersuari è stato in passato il più giovane pilota di F1 a prendere il via in una gara, avendo debuttato a soli 19 anni e 124 giorni nel GP d'Ungheria del 2009. Fu con la Toro Rosso al decimo appuntamento della stagione, in sostituzione del poco competitivo Sébastien Bourdais, che aveva ottenuto solo due punti nel 2009.

Tuttavia, arrivando direttamente dalla Formula Renault, la F1 rappresentò un grande passo avanti per lo spagnolo, che non riuscì ad ottenere alcun punto nel 2009, iniziando con il 15° posto in Ungheria, dove fu il pilota più lento in qualifica, prima di ritirarsi da cinque delle restanti sette gare.

Alla fine ottenne i suoi primi punti nel GP della Malesia 2010, terzo round della stagione, prima di lasciare la Toro Rosso e la F1 alla fine del 2011. Alguersuari si è ritirato dalle corse a soli 25 anni e ora fa il DJ nella sua nativa Spagna.

Mike Thackwell (19 anni e 181 giorni)

Mike Thackwell, Tyrrell 010 Photo by: David Phipps

Primo GP: Canada 1980

Gare: 2

Vittorie: 0

Mike Thackwell ha detenuto il record di più giovane pilota di F1 per 29 anni, dato che la sua prima partenza fu al GP del Canada del 1980, a soli 19 anni e 181 giorni. L'opportunità arrivò dopo che si classificò ottavo nel Campionato europeo di F2 e non riuscì a qualificarsi per il GP d'Olanda del 1980 con la Arrows.

Thackwell riuscì comunque a qualificarsi al secondo tentativo, schierandosi ultimo in griglia sulla Tyrrell a Montréal. Tuttavia, la sua gara terminò alla prima curva, quando una collisione tra i piloti di prima fila, Nelson Piquet e Alan Jones, innescò un tamponamento tra più auto, che coinvolse anche lui.

Sebbene Thackwell abbia tecnicamente iniziato il GP, l'incidente causò una bandiera rossa e la sua Tyrrell fu affidata a Jean-Pierre Jarier per la ripartenza. Il neozelandese prese il via solo un'altra volta, ritirandosi al 30° giro del GP del Canada 1984 a causa di un guasto al turbo.

Ricardo Rodriquez (19 anni e 207 giorni)

Ricardo Rodriguez, Ferrari 156 Photo by: David Phipps

Primo GP: Italia 1961

Gare: 5

Vittorie: 0

Ricardo Rodriguez è stato il primo adolescente a prendere parte a una gara di F1 debuttando al GP d'Italia del 1961, all'età di 19 anni e 207 giorni, dopo aver dimostrato un enorme potenziale in moto e nelle gare a ruote coperte. Alla 24 Ore di Le Mans del 1960, ad esempio, Rodriguez arrivò secondo su una Ferrari 250, diventando così il più giovane a salire sul podio del Circuit de la Sarthe all'età di 18 anni e 132 giorni.

Ciò spinse la Ferrari ad affidare a Rodriguez una F1, dove conquistò un altro record: il messicano si qualificò a sorpresa secondo a Monza, diventando così il più giovane pilota a partire dalla prima fila fino a Verstappen nel GP del Belgio del 2016. Tuttavia, la gara non andò altrettanto bene perché arrivò il ritiro a soli 13 giri dal suo debutto in F1 a causa di un guasto alla pompa del carburante.

Un anno dopo, a soli 20 anni, Rodriguez purtroppo morì dopo aver urtato la barriera dell'Autódromo Hermanos Rodríguez durante le prove del primo GP del Messico.

Fernando Alonso (19 anni e 217 giorni)

Fernando Alonso, European Minardi PS01 Photo by: Sutton Images

Primo GP: Australia 2001

Gare: 379

Vittorie: 32

Fernando Alonso era solo un adolescente quando fece il suo debutto in F1 al GP d'Australia 2001 con la Minardi, che gli diede questa opportunità dopo aver trascorso il 2000 come pilota di riserva, ruolo che ha condiviso insieme a un posto in F3000, dove lo spagnolo chiuse al quarto posto in classifica.

Tuttavia, il successo fu molto più difficile da ottenere nella sua stagione da debuttante in F1 e Alonso concluse l'anno con zero punti prima di passare alla Renault per il 2002. Nonostante il suo debutto così giovane, l'asturiano continua a correre fino a 40 anni e la stagione 2024 è la sua 21a nella serie, avendo già battuto il record di pilota con più partenze in F1.

Esteban Tuero (19 anni e 319 giorni)

Esteban Tuero, Minardi Photo by: Sutton Images

Primo GP: Australia 1998

Gare: 16

Vittorie: 0

La Minardi stupì il mondo della F1 quando diede a Esteban Tuero un posto per la stagione 1998, nonostante l'adolescente avesse poca esperienza nelle corse. Prima della F1, lo spagnolo corse in F3 e F3000 nel 1996, prima di passare alla Formula Nippon per il 1997, dove ottenne un solo punto. Questo fu comunque sufficiente per avere una superlicenza, mentre ricoprì anche un ruolo di collaudatore per la Minardi.

Tuero fece il suo debutto in F1 al GP d'Australia del 1998, dove un guasto al motore lo mise KO dopo 22 giri, qualificato 17° in griglia. In quella stagione non riuscì a conquistare nemmeno un punto e all'ultima gara si danneggiò le vertebre del collo quando la sua Minardi schizzò in aria a Suzuka in seguito a una collisione con Toranosuke Takagi della Tyrrell. Tuero lasciò la F1 poco prima della stagione 1999, nonostante la Minardi avesse intenzione di farlo correre ancora.

Chris Amon (19 anni e 323 giorni)

Chris Amon, Reg Parnell Racing Photo by: Motorsport Images

Primo GP: Belgio 1963

Gare: 96

Vittorie: 0

Chris Amon fu il secondo adolescente a prendere parte a una gara di F1 quando partecipò al GP del Belgio del 1963 a soli 19 anni e 323 giorni.

Il debutto avvenne con la Reg Parnell Racing, dopo aver impressionato il fondatore del team nella Winter Series neozelandese del 1962; alla fine si trasferì in Inghilterra per intraprendere la carriera in F1. Al suo debutto, l'11 volte a podio del circus guidava una Lola Mk4A, ma si ritirò dopo 10 giri a causa di una perdita d'olio dopo essersi qualificato 15°.

Daniil Kvyat (19 anni e 323 giorni)

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR9, leads Valtteri Bottas, Williams FW36 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Primo GP: Australia 2014

Gare: 110

Vittorie: 0

Daniil Kvyat aveva la stessa età di Amon quando fece il suo debutto in F1, anche se arrivò 51 anni dopo il neozelandese. Pure il percorso del russo verso la F1 fu più convenzionale, vincendo i titoli in Formula Renault e GP3 Series nei due anni precedenti all'esordio con la Toro Rosso nel GP d'Australia del 2014.

Arrivato per sostituire Daniel Ricciardo, passato alla Red Bull, Kvyat stupì a Melbourne raggiungendo la Q3 prima di arrivare nono e conquistare due punti. Seguirono altri punti nella stagione da debuttante, che alla fine lo portarono a sostituire Sebastian Vettel alla Red Bull nel 2015, fino a quando Verstappen prese il suo posto un anno dopo.

Esteban Ocon (19 anni e 345 giorni)

Esteban Ocon, Manor MRT05 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Primo GP: Belgio 2016

Gare: 135

Vittorie: 1

Esteban Ocon fece il suo debutto in F1 a soli 20 giorni dal suo 20° compleanno, quando l'allora campione in carica della GP3 corse per la Manor al GP del Belgio 2016. Iniziò l'anno come pilota di riserva della Renault, insieme a un posto nel DTM, ma Rio Haryanto lasciò il team dopo che il suo sostegno finanziario si esaurì e non potè rispettare gli obblighi contrattuali.

Così arrivò Ocon per gli ultimi nove gran premi del 2016, a partire dal 16° posto a Spa. Nonostante non riuscì a conquistare punti per la poco competitiva Manor, stupì abbastanza da assicurarsi un sedile con la Force India per il 2017, dando il via a una lunga carriera in F1 che lo ha portato a una vittoria nel GP d'Ungheria 2021 con la Alpine.

Sebastian Vettel (19 anni e 348 giorni)

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07 Photo by: Sutton Images

Primo GP: Stati Uniti 2007

Gare: 299

Vittorie: 53

Anche Vettel stava per lasciare l'adolescenza quando il futuro quattro volte campione del mondo fece la sua prima gara in F1 al GP degli Stati Uniti 2007 per la BMW-Sauber. Indianapolis era il settimo appuntamento della stagione e il diciannovenne tedesco, che era il pilota di riserva della squadra dal 2006, era lì per sostituire Robert Kubica, vittima di un grave incidente nella gara precedente a Montréal.

Stupì anche al debutto, qualificandosi settimo e concludendo in ottava posizione, che all'epoca lo rendeva il più giovane pilota di F1 ad aver ottenuto un punto. Kubica tornò per la gara successiva, quindi nel corso dell'anno la BMW-Sauber cedette Vettel alla Toro Rosso, dove poté sostituire Scott Speed per il GP d'Ungheria.