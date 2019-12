Ecclestone punge una F1 "pignola" nella cartolina di Natale

La cartolina di Bernie Ecclestone è diventata ormai un classico natalizio per gli appassionati di Formula 1, perché ogni anno Mister E ci ha abituati a scatenare la sua visione critica del Circus.

In quella pensata per il 2019, l'ex proprietario della Formula 1 sembra mettere in discussione la visione delle gare dei suoi successori della Liberty Media e della FIA.

Nella cartolina (che potete vedere qui sopra) si possono riconoscere Derek Warwick, Emanuele Pirro e Michael Masi, rispettivamente commissari sportivi e direttore di gara, in un briefing con i piloti prima di un GP.

In questo, sembrano trattare i piloti come bambini, dandogli consigli come: "Leggere il libretto di istruzioni prima di iniziare la gara", oppure "non superare la linea, non importa di che colore sia o dove si trovi". Ma i più belli forse sono: "Non fatevi trovare a lottare per evitare la squalifica" e "Non pensate, seguite gli ordini della squadra".

I piloti sembrano quasi increduli davanti a questi messaggi, con Ecclestone che quindi sembra aver enfatizzato il messaggio "lasciarli correre", che è stato più volte oggetto di dibattito nel corso di questa stagione, a partire dalla penalità di Vettel in Canada, che poi ha portato ad un approccio più "aperto" a partire dalle gare a seguire, che ha regalato spettacolo come il duello tra Leclerc e Verstappen a Silverstone.

