La Formula 1 è pronta a cambiare forma e anche i propri protagonisti. A partire dal 2021, infatti, tante cose potrebbero modificarsi. In particolare nelle ultime settimane serpeggia nel paddock sempre con maggiore insistenza la voce che vede il team Mercedes con il cartello "Vendesi" appeso alla porta.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail Bernie Ecclestone ha così commentato queste voci: "Ci sono stati alcuni cambiamenti al vertice e le nuove persone non sono così entusiaste della F1 come una volta. Potrebbero pensare, dopo aver vinto 7 Mondiali, traguardo che potrebbero raggiungere il prossimo anno, di lasciare tutto. Se fossi Lewis, invece, dopo aver vinto un altro titolo penserei di lasciare".

L'ex patron della F1 ha anche parlato della possibilità di vedere dal 2021 Hamilton a Maranello: "La Ferrari è un posto strano dove lavorare. Lewis non parla italiano. Potrebbero unirsi a lui o innamorarsi di lui, ma non credo che farebbe un buon lavoro per sé stesso o per questo sport come invece fa con Mercedes".

Il britannico ha il contratto in scadenza alla fine del 2020 come molti altri suoi colleghi. Proprio per questo nel 2021 potremmo assistere ad una vera e propria rivoluzione in F1.

Ecclestone a tal proposito ha così commentato: "Se la Ferrari dovesse trovarsi a scegliere tra Hamilton e Verstappen opterebbe per Max per lo stesso motivo per il quale hanno scelto Leclerc. Con quei due avrebbero garantiti i prossimi 10 anni".

Infine il manager inglese ha poi concluso parlando di Vettel: "Potrebbe restare, trasferirsi in un altro team o semplicemente ritirarsi".