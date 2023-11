Drugovich e le offerte declinate: "Punto alla F1 o alle Hypercar"

Nel corso degli anni, tanti piloti hanno combattuto per vincere il titolo in Formula 2 con l'obiettivo di arrivare nella massima categoria. Tra questi c'è anche Felipe Drugovich, il quale nel 2022 si è imposto sui propri avversari conquistando l'iride nella serie propedeutica.

I buoni risultati nella stagione 2022, così come il supporto dei propri sponsor, hanno attirato l'attenzione della Aston Martin che, con l'addio di Nico Hulkenberg in direzione Haas, aveva bisogno di un nuovo collaudatore e di un nuovo pilota addetto al simulatore. Come parte del suo programma di test, Drugovich ha avuto anche l'opportunità di girare fisicamente con la AMR21 e la AMR22 nell'ambito di alcune prove private. Inoltre, dovendo sostituire l'infortunato Lance Stroll nei test in Bahrain, il brasiliano ha potuto provare anche la monoposto 2023, affiancando così il suo lavoro al simulatore.

Si tratta comunque di un approccio diverso da quello adottato dalla Sauber, che spera di poter piazzare Theo Pourchaire in Super Formula, e dalla Alpine, che sta valutando l'inserimento nel programma WEC per Jack Doohan, il quale ha già confermato che non si presenterà nuovamente in F2 il prossimo anno.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23

Drugovich ha provato a inserirsi anche tra i candidati al sedile Alfa Romeo per il 2024 ma, alla fine, le preferenze del team sono ricadute su Zhou Guanyu, che è stato così confermato anche per il prossimo anno. Inoltre, seppur non vi sia stata ancora una conferma ufficiale, i progressi mostrati recentemente da Logan Sargeant, così come il fatto di essere stato portato in F1 un anno in anticipo rispetto alla tabella di marcia, avrebbe spinto la Williams a mantenere inalterata la propria formazione per il prossimo anno.

In effetti, Drugovich era uno dei tanti piloti che avevano messo gli occhi sul sedile dell'americano e il fatto che il suo rinnovo in Aston come riserva per il 2024 sia arrivato relativamente presto indica come il trasferimento a Grove non fosse un'opzione.

"Credo di essermi trovato molto bene con la squadra, che mi ha aiutato molto e ha cercato di prepararmi al meglio. Ovviamente stavamo aspettando di vedere altre opportunità in F1. Ma credo che al momento la scelta migliore per me sia quella di rimanere qui. E loro si stanno davvero prendendo cura di me. E una delle cose che mi piace di più è che posso svilupparmi qui e cercare di migliorare sempre in pista e fuori, anche nei test privati e in questo genere di cose. Quindi mi sento davvero pronto", ha raccontato il brasiliano.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Felipe Drugovich, Squadra Aston Martin F1

Drugovich ha anche confermato di essere stato vicino a un sedile in Williams, ma non abbastanza da arrivare alla firma: "È difficile da dire [quanto fossi vicino alla Williams]. Ci sono andato vicino, ma probabilmente anche altri 10 piloti ci sono andati vicino. Quindi non so quanto ci siamo andati vicini. Non so bene cosa sia successo con gli altri piloti o con il mercato dei piloti. Ho solo pensato che il meglio che potevo ottenere al momento era qui. E questo è l'obiettivo principale in questo momento, fare bene".

I test privati sono una parte importante del suo programma, ma chiaramente sono poche le opportunità per girare con le vetture attuali: i rookie hanno a disposizione solamente due sessioni di FP1 durante l'anno previste dal regolamento, a cui si aggiunge un'altra sessione al termine della stagione ad Abu Dhabi: "Quando ci sono le occasioni, di solito sono piuttosto brevi. Quindi, è un po' come se vuoi dimostrare di valere qualcosa, ma non puoi danneggiare l'auto. Quindi, ovviamente, i piloti si sentono un po' limitati".

"Al giorno d'oggi, abbiamo una FP1 e si aspettano che tu mostri tutto, quindi è piuttosto difficile. Ma allo stesso tempo, credo che anche l'attenzione dei team di F1 sia cambiata un po': se all'epoca vincevi qualcosa, di solito sapevano che eri veloce. Ma quando si hanno queste opportunità, di solito è più importante dimostrare di essere un pilota molto consistente, di saper lavorare con una squadra e di essere abbastanza maturo per stare lì".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Drugovich ha potuto girare a Monza nell'ambito delle sessioni di FP1 riservate ai rookie come da regolamento

Nonostante il suo impegno per un futuro in Formula 1, è chiaro che dopo un anno fermo la voglia di tornare in pista è alta, per cui potrebbe affiancare il suo lavoro al simulatore con la partecipazione in un'altra categoria. "Voglio dire, vorrei correre da qualche parte. Ovviamente farlo per 15 anni e all'improvviso un anno non avere nulla da fare, è piuttosto difficile".

"Anche se non sto correndo, mi sento pronto a gareggiare ogni volta che posso, grazie a questi test [privati con l'Aston Martin] e a tutte le attività di sviluppo che sto svolgendo con la squadra. Quindi sì, mi sento pronto. Ho lavorato tutta la vita per essere qui e per guidare la F1. Quindi anche quest'anno ho avuto altre opportunità di guidare in altre categorie, buone opportunità, buoni contatti e quant'altro", ha raccontato Drugovich, confermando di aver anche declinato delle opportunità in altre campionati. Non è un mistero, infatti, che delle squadre di IndyCar e di Formula E fossero interessante a lui, specie perché quest'anno ha già girato con una vettura totalmente elettrica nel corso di una sessione di test dedicata ai debuttanti.

"Non direi che le ho rifiutate, ho solo detto che la F1 è il mio obiettivo principale, devo aspettare. E voglio esserci. Probabilmente non è il massimo per la carriera al di fuori della F1. Ma sono intenzionato a fare ancora di più di questo solo per avere un sedile un giorno".

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Felipe Drugovich durante i test di Formula E con Maserati

Nel caso non si avverasse il sogno Formula 1, un obiettivo a lungo termine potrebbe essere quello di entrare nel programma Hypercar recentemente annunciato dalla Aston Martin in collaborazione con Heart of Racing: "Lo è, ovviamente se mi renderò conto che non sarà possibile entrare in F1. Al momento, pensando al prossimo anno, essendo una riserva qui in Aston, mi piacerebbe guidare qualcos'altro".

"Se si tratta di una Hypercar sarebbe bello. Ovviamente l'anno prossimo la squadra non correrà. Ma dal 2025 in poi, se non sarò ancora in F1, sarebbe un bel sedile. Non ne abbiamo ancora parlato. Non c'è molto in ballo. Ma sì, sarò molto interessato ad aiutare la squadra. E penso che sia una bella macchina, un V12", ha aggiunto il brasiliano, che dovrebbe comunque battere la concorrenza di altri piloti GT legati al marchio Aston.