Drive to Survive: ecco il trailer della terza stagione

19 marzo 2021. Una data segnata in rosso sul calendario di ogni appassionato di Formula 1 in crisi di astinenza dallo sport più bello del mondo. Quel giorno, infatti, sarà disponibile su Netflix la terza stagione di Drive to Survive, la serie ambientata nella massima categoria a quattro ruote che andrà a ripercorrere la stagione 2020.

Un campionato, quello dello scorso anno, iniziato in ritardo e tra mille dubbi a causa della pandemia, ma che ha saputo regalare gare entusiasmanti nonostante il dominio di Lewis Hamilton e della Mercedes.

La piattaforma di streaming ha rilasciato oggi il teaser ufficiale della terza stagione e, ovviamente, nei secondi iniziali del video sono presenti le immagini del tremendo incedente di Romain Grosjean in Bahrain, ancora ben impresse nella memoria di tutti gli appassionati.

“Nella stagione più drammatica mai disputata, i fan saranno portati ancora una volta dietro le quinte per scoprire in prima persona come le squadre ed i piloti lottano per la vittoria” recita il comunicato rilasciato dalla F1.

“Gli spettatori avranno un accesso senza precedenti a tutto ciò che è successo in una stagione 2020 che ha visto questo sport fermarsi improvvisamente in Australia a causa della pandemia da COVID-19 per poi tornare a mettersi in moto in Austria a luglio”.

“Battaglie intense, rivalità feroci, podi inaspettati e l'incredibile settimo titolo mondiale di Lewis Hamilton regaleranno una delle stagioni più ricche di azione finora”.

C’è da dire che Drive to Survive non rappresenta un documentario accurato sul mondo della Formula 1, quanto uno spaccato molto romanzato che si rivela piacevole da guardare se non si hanno aspettative elevate. Come parziale rimedio alla crisi d’astinenza da Formula 1 può andare bene.

Le 10 puntate della terza stagione di Drive to Survive saranno disponibili dal 19 marzo, 9 giorni prima dell’inizio della stagione 2021 in Bahrain.